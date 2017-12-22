2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据日媒报道，日本神户制钢所本月21日宣布，推动查明产品数据篡改问题原因的外部调查委员会向其报告称，铝铜业务部门的三名执行董事早已知晓存在违规。公司21日对三人予以撤换。

报道称，正式处分将与包括董事长兼社长川崎博也在内的相关人员一同在调查结束后作出判断。原定年内公布的最终报告将推迟。

虽然3人称自己没有违规或指示他人篡改的事实，但此事或将引发对“整个组织”的批评。外部调查委员会认为，神钢在集团下属的日本国内79处据点推进的自主检查作业约七成不够完备，正在开展彻查，涉事者还可能进一步增加。

被撤换的是常务执行董事藤井拓己(60岁)、矶野诚昭(55岁)及执行董事平田诚二(55岁)。3人虽保留执行董事之衔，但不再负责此前管理的业务。

藤井和矶野在分别担任大安工厂长(现大安制造所、位于日本三重县员弁市)和长府制造所铜板工厂长(位于日本山口县下关市)等职务时明知存在违规却没有采取措施。平田从今年4月起负责铜板业务，没有向其上司部门长报告违规。

副社长梅原尚人在东京召开记者会，就篡改问题再次道歉。预计外部调查委员会将在明年2月底前后结束调查。

神钢11月10日公布了公司内部调查结果，指出违规的原因是以交货期为先的经营以及对遵守合同意识薄弱，但因缺乏具体内容，调查结果并不充分。

由于违规产品从最初的铝、铜扩大至铁粉和特殊钢等，且出现了工厂干部接受内部调查时隐瞒违规的行为，由律师等组成的外部调查委员会的客观验证变得必不可少。