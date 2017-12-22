2017-12-22 新华网

特朗普政府与科学界隔阂入选《科学》“年度崩溃事件”

新华社华盛顿12月21日电(记者林小春)美国《科学》杂志21日公布其评选的“年度崩溃事件”，特朗普政府与美国科学界之间“史诗般的隔阂”入选。

资料图：美国总统特朗普。

《科学》杂志在一篇解释性文章中写道，特朗普政府退出了全球应对气候变化的《巴黎协定》，废除了许多环境规定，并呼吁大幅削减关键研究机构的预算。

《科学》杂志还对66名著名美国科学家进行了一个非正式调查，其中一半人表示将拒绝特朗普政府提供的工作机会。

文章说，美国科学家还谴责了特朗普政府的一些用人选择，并点名环境保护局局长普鲁伊特和能源部部长佩里，认为这两人与他们领导的机构所肩负的科学使命对着干。此外，特朗普提名众议员吉姆·布里登斯廷担任新一任美国航天局局长，是“政治化”美国航天局的一步。

科学界的性骚扰问题也入选《科学》杂志的“年度崩溃事件”。今年美国出现了好几起高曝光率的案例，比如，波士顿大学一名地质学教授被指上世纪90年代在南极考察期间性骚扰女学生；罗切斯特大学9名研究人员起诉学校，认为他们投诉一名教授性骚扰学生的行为遭到学校的报复。

另外，一项旨在保护墨西哥西北部加利福尼亚湾最后30只小头鼠海豚的项目以失败告终，也是《科学》杂志评选的“年度崩溃事件”之一。

《科学》杂志当天还公布了其评选的2017年十大科学突破，人类首次“看到”引力波事件当选今年头号突破。

此外，《科学》杂志还公布了由网友选择的2017年四大突破。在第二轮投票中，基因疗法获得近一半投票者的支持，当选第一大突破；其他三个依次是便携式中微子探测器、精准基因编辑和广谱抗癌药。