2017-12-22 中国新闻网

中新社悉尼12月22日电 (记者 陶社兰)以爱和包容为主题的英国最为成功的演唱组合之一宠物店男孩(Pet Shop Boys)的作品将被收录在2017年悉尼跨年庆典的表演配乐当中。庆典配乐制作总监艾利克斯·古登表示，本届配乐的编排灵感源于“爱”。

资料图：悉尼跨年庆典烟火炫丽绽放。中新社记者 赖海隆 摄

悉尼市政府跨年庆典烟花表演配乐的阵容包括：宠物店男孩经典热门歌曲《GoWest》，以及英国摇滚乐队齐柏林飞船乐队(Led Zeppelin)和澳大利亚创作型女歌手希雅(Sia)的经典摇滚乐作品等。

悉尼市市长克罗芙·摩尔22日表示，庆典在当晚9时的家庭烟花表演和午夜烟花汇演安排的诸多新创造型和精彩瞬间，都源自这些经典乐曲。她说：“今年的配乐阵容将伴随缤纷的烟花绽放于悉尼天际，为整场表演营造激动人心的气氛。悉尼跨年庆典是全世界规模最大的年度庆典盛事之一，而今年的配乐和烟花组合将再创波澜，为人们奉献前所未有的磅礴奇观。”

庆典配乐制作总监艾利克斯·古登再次为万紫千红的焰火绽放于夜幕高空的那一刻编排了完美无缺的乐曲组合。他说本届配乐的编排灵感源于“爱”。他说：“宠物店男孩乐队的《Go West》是一首快乐、喜庆的歌曲，因此我把这首歌当作彩虹烟花瀑布从海港大桥奔涌而出时的背景音乐。当彩虹出现、音乐奏响的时刻，足以让人欢呼雀跃。我要映衬当下全世界对‘爱’的讴歌，因此着重搜寻歌颂包容、接纳和认同的歌曲。”

古登先生专心投入5个月的时间从数百首歌中挑选编排本届庆典的配乐，以衬托当晚长达8分钟的家庭烟花表演和12分钟午夜烟花汇演的经典和璀璨。他说：“整个编排过程就像创作一幅艺术作品一样—灵感和创意在先，雕琢细作在后。配乐在整晚表演中发挥了巨大作用，烟花的壮阔和音乐的柔美相辅相成、天衣无缝。我希望让观众们真正感触到花火的存在，从而升华成为情感上的震撼。”(完)