2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据日媒报道，日本政府在本月22日的内阁会议上决定了2018年度预算案。一般会计总额为97.7128万亿日元(约合人民币5.7万亿元)，连续6年创历史新高。社会保障费增至约33万亿日元。

报道称，日本凭借超越高速增长期“伊奘诺景气”的长期景气扩张，税收预计将增长至泡沫经济期水平，但对于财政支出的膨胀缺乏危机感。在财政纪律依然松弛的情况下，作为借款的新发国债额居高不下，达到33.6922万亿日元。

明年除修宪问题外，日本政府还将面临防卫力建设指针《防卫计划大纲》的修改。包括预算在内围绕安全保障的讨论或将趋于活跃。由于基础财政收支2020年度实现盈余的目标已被放弃，整顿财政今后如何推进也将成为课题。

财政支出总额与2017年度相比增加了2581亿日元。社会保障费随着老龄化创纪录地达到32.9732万亿日元，占比超过三成。焦点问题诊疗报酬调整虽然下调了药价，但相当于医生人工费等的主体部分却调高了0.55%。

日本防卫费连续6年增加，以5.1911万亿日元创历史新高。日本将着手构建陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”。内阁会议同时决定的2017年度补充预算案也列入了2345亿日元相关经费，凸显了对防卫领域的重视。

公共项目预算为5.9789万亿日元，科学与教育振兴经费为5.3646万亿日元，均略微增长。因地方税收预计将增加，为弥补地方政府财源不足的中央对地方财政转移支付(含地方特例支付)减少521亿日元，计入15.5150万亿日元。

用于偿还债务的国债费为23.3020万亿日元，减少2265亿日元，其中主要是因低息持续而利息费减少。

财政收入方面，税收预计为59.0790万亿日元。因景气扩张增加1.3670万亿日元，预计将创下决算额达59.8万亿日元的1991年度以来的27年新高。新发国债额虽连续8年减少，但基础财政收支仍有10.3902万亿日元亏损，仅小幅改善4511亿日元。

东日本大地震重建特别会计的支出总额为2.3593万亿日元。政府将向明年年初的例行国会提交预算案，力争3月底前获得通过。