2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据外媒报道，美国国家卫生统计中心21日发布的报告显示，美国人的寿命平均预期是78.6岁，比上一年的统计数据下降0.1岁。这是美国人口的平均寿命预期连续第二年下降。上一次数据出现连续下降还是在1962年和1963年。

据报道，根据新的报告，美国女性的平均预期寿命比男性要多整整5年，女性平均预期是81.1岁，男性平均预期是76.1岁。

美国国家卫生统计中心的死亡和预防统计处主管鲍勃•安德森说：“我仍然认为你不可以称它为一种趋势，因为你需要两个以上的数据点来把它叫做趋势”。但他也指出，这两年连续的变化是值得注意的。

根据该报告，美国人口的十大主要死亡原因没有变化，并且占死亡总数的74.1%。十大主要死亡原因中的七个的占比在2016年有所下降，它们分别是心脏病、癌症、慢性下呼吸道疾病、中风、糖尿病、流行性感冒和肺炎以及肾脏疾病。

此外，意外伤害、阿尔兹海默症和自杀率的死亡比例增加。意伤害包括药物过量，这一原因去年造成了63600人死亡。

根据报告，一个国家的婴儿死亡率(1岁以下儿童死亡人数)“通常被认为是人口总体健康状况的一个指标”。在美国，这一比率“从2015年的每10万活产儿中589.5例婴儿死亡变化到2016年的587.0例，但这一变化的统计学意义不显著。”

这份报告最大的重点是，心脏病和癌症仍然是美国人的头号杀手。好消息是，人们可以做三件大幅降低健康风险的事：合理饮食，运动和拒绝吸烟。