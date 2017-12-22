2017-12-22 中国新闻网

中新社华盛顿12月21日电 美国国会众参两院21日分别通过短期拨款法案，使特朗普政府得以正常运转至2018年1月19日，而将移民、医保等争议巨大的问题留待明年。

由于在诸多议题上存在巨大分歧，共和党与民主党难以就长期预算案达成一致，美国国会众参两院不得不屡次通过短期拨款法案，以避免联邦政府关门。根据国会此前于12月7日通过的法案，特朗普政府得以正常运转的期限是12月22日。

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 刁海洋 摄

美国总统特朗普21日在社交媒体上发文称，民主党希望政府在假期关门，以使人们不再关注刚刚通过的减税法案。他呼吁共和党不要让这件事发生，应该通过法案让政府正常运转。

当天下午，众议院以231票对188票通过了为期四周的短期拨款法案。参议院也在当晚以66票赞成、32票反对通过了该法案。

《纽约时报》的文章称，国会通过短期拨款法案，使得共和党不至于在刚庆祝完1.5万亿美元的减税法案胜利通过之后就面临政府关门的尴尬。但是，由于两党在一系列问题上无法达成妥协，国会议员们在假期结束之后将面临更加艰巨的谈判任务，而联邦政府在下一个最后期限到来时关门的风险依然很高。

《国会山报》也认为，共和党在明年1月将面临一系列艰巨挑战，除了要在1月19日之前再次通过法案使政府继续得以运转，还要和民主党就医保法案等进行谈判。(完)