2017-12-22 国际商报

美国税改法案和货币政策都会对全球经济产生外溢效应。对此，有澳媒认为，澳大利亚经济将受到美国税改和加息的冲击。

据澳大利亚新闻网近日报道，澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔承诺，将于2019年联邦大选前推出削减个人所得税政策，同时推动政府削减所有公司税率至25%。他相信，此举将不会威胁到在2021年中期前实现财政预算平衡的目标。“我们能做多少和什么时候做将取决于预算情况，但我们确实有能力做到这一点。”特恩布尔说，“我们的工作重点是，希望更多钱流入辛勤劳作的澳大利亚人口袋里去。不过，我们仍必须履行2021年中期前实现财政预算平衡的承诺。”

减税势在必行

一般来说，税负减少意味着居民可支配收入提升，企业生产经营成本下降，这无疑会刺激居民消费，企业的经营压力也将大幅下降，利润增加，促进企业再投资。这一整串的联动效应将增强一国的整体经济活力。

商务部研究院美洲与大洋洲研究所副所长周密对国际商报记者表示，澳大利亚与美国的经贸联系较强，美国税改方案通过并实施后，澳大利亚经济必然会受到影响。但硬币都有两面，在澳大利亚经济结构中，能源和资源贸易所占的比重较大，美国经济加快发展将对国际大宗商品市场带来利好，那么也会在一定程度上有利于澳大利亚经济发展。

那么，美国减税，澳大利亚为何如临大敌？

在企业税方面，目前澳大利亚营业额在5000万澳元以上的公司的税率为30%。美国税改法案通过并实施后，企业税很有可能降至22%甚至20%，凭借如此明显的税收优惠政策，将吸引更多的企业赴美投资。如果澳大利亚联邦政府不对税收政策作出相应的调整，澳投资环境将逐渐失去竞争力。

澳大利亚商业理事会首席执行官珍妮弗·韦斯特科特表示，自上次经济衰退以来，商业投资占澳大利亚国内生产总值的份额已达到最低水平，美国税改将导致更多资本撤离澳大利亚，使得削减澳大利亚公司税的情况更为迫切。

在个税方面，澳同样面临着减税压力。对此，特恩布尔表示，需要减轻澳中等收入人群的税务负担。“目前，我们的边际税率太高了，税级累进的问题急需解决。”削减个税将极大地减小当地居民的税赋压力，提升消费信心，刺激市场和吸引投资。

实施说易行难

针对美国总统特朗普提出的减税政策，特恩布尔表示，将于2019年联邦大选前推出削减个人所得税政策，并将澳公司税率从30%调至25%，旨在保持其全球经济竞争力。

资料显示，澳政府在税改上作出过不少努力，比如今年3月31日通过了削减中小企业税率法案，将有320万个中小企业受益。澳政府将采取循序渐进的方式实施新税率。具体来看，从2017年7月1日（2017~2018财年）起，年营业额低于2500万澳元的企业将享受27.5%的企业税（此前所有企业税均为30%）。2018~2019财年，年营业额低于5000万澳元的企业将可以享受27.5%的税率。

但澳企业税率降至25%的目标仍有难度。况且，即便这一目标达成，与美国即将实施的企业税降至22%甚至20%的水平仍有差距。

澳大利亚西农集团常务董事理查德·哥伊德表示：“虽然特恩布尔打算将企业税降至25%，但目前澳参议院并没有支持这一计划。”

澳联邦财政部长莫里森也表示，将企业税税率从30%降至25%的目标可能要延至2026年底前，2019年难以实现。

中国现代国际关系研究院南亚东南亚及大洋洲研究所南太平洋研究室主任郭春梅表示，除了税改受制约外，2018年美国计划加息3~4次也将对澳汇率和利率产生明显影响。澳元对美元汇率在2018年底很有可能贬至1：0.7。澳央行标准现金利率在2018年仍会受其国内低通胀的影响，造成上调时间的拖延。澳多家商业银行的资本成本有可能在2018年被抬高，而迫使其单方面加息。

周密认为，受政治博弈等因素的影响，澳大利亚在短期内恐难以大幅度调整现行宏观经济政策。