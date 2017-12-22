2017-12-22 国际商报

印度正处于移动出行系统发展的十字路口。2002年到2013年间，印度私家车保有量增加了约200%，达近1.6亿辆。每天，全印度都有超过5万辆新车登记上牌。

不过，印度有机会改变传统交通出行模式，实现一个共享式、电气化的互联出行系统。落基山研究所首席科学家办公室成员瑞恩·拉梅尔日前发表了题为《印度出行模式的跨越式发展》报告。报告指出，共享式、电气化和互联性这三大特点不仅能够体现出印度向低碳出行系统的转型，而且还将为全世界创造一个新型出行系统模范。

有愿望有计划

2016年3月，印度宣布，计划到2030年实现国家100%使用电动汽车。自此，印度公共部门和私营部门都纷纷开展了各种实际行动响应国家号召。印度出租车服务商Ola计划在主要城市引入电动出租车；印度中央政府准备将公务用车更换为电动汽车；印度重工业部最近更新了电动汽车补贴方案，旨在更积极地鼓励用户使用电动汽车；多家原始设备制造商（OEMs）也都与本土锂离子电池生产厂家展开广泛合作。

2017年5月，作为印度政府首席智库的改造印度国家研究院（NITIAayog）与落基山研究所共同发布报告《印度大步向前：全国出行领域转型解决方案》，表明印度将引领全球新型客运运输系统的发展，实现到2030年节约8.76亿吨石油当量，保守估计相当于约3300亿美元价值，并实现10亿吨二氧化碳减排。

12项解决方案诞生

为了实现出行改革的大跨越，落基山研究所与改造印度国家研究院提出了12项短期可行的出行系统转型解决方案，涉及6个有发展潜力的领域，包括出行服务、交通数据互联互通、出行导向型开发、电动车—电网整合、产品生产和电动汽车普及。

其中部分解决方案已经在印度得到了关注。其中feebates制度，通过利用低能效汽车销售所得资金补贴部分高能效汽车成本，因为能够适用于各种汽车能效技术，成为一项颇具吸引力的政策机制。

此外，零排放汽车信用制度作为一种市场化管理工具，已经被广泛应用于全美电动汽车使用率最高的加利福尼亚州。零排放汽车信用制度能够为原始设备制造商生产电动汽车提供额外的财务补贴，因此也得到了印度方面的关注。

在财务补贴基础上，结合诸如允许电动汽车行驶在公交专用车道等非财务激励机制，能够更好地普及电动汽车的使用，这种方法已经在挪威等一些欧洲国家取得成效。除了实现四轮汽车电气化之外，印度也在通过利用智能可更换电池努力推进其他主要车辆（包括两轮和三轮摩托车）的电气化进程，同时通过创新的数据平台整合这些出行模式。

双轨改革模型

智库为印度出行系统转型提出了一套双轨改革模型：一是在国家层面部署市场成熟的解决方案；二是在试点区域试验和完善解决方案。

实现印度出行系统转型的关键就在于，利用市场力量大规模推广具备经济可行性的出行模式方案。对此，智库认为，2017~2019年，印度应专注于实施已经具备经济可行性并能够实现快速规模化的方案，同时继续完善半成熟方案。

同时，报告建议，为了做好准备进行全国化部署，各个方案应先在试点区域完成测试、验证和新出行系统组合等工作。随着越来越多的解决方案在国家市场上展示出其经济优势，在试点区域积累的经验与策略将有助于印度监管部门和政策流程的完善。开发新的解决方案并创造合作和展示平台能够最终帮助印度在国家范围内整合所有解决方案。

报告认为，通过在国家学习平台中整合这两种改革模式中的最佳实践和经验教训，印度公共和私营部门的关键决策者将能够从中获取他们所需的资源与信息，从而完善新的政策，开发和规模化部署创新的出行解决方案。印度出行模式将毫无疑问地实现飞速发展。