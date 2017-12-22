2017-12-22 国际商报

今年的中央经济工作会议指出，党的十八大以来，中国对外开放深入发展，倡导和推动共建“一带一路”，积极引导经济全球化朝着正确方向发展。2018年，中国要围绕“一带一路”建设，创新对外投资方式，以投资带动贸易发展、产业发展。

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任、研究员罗雨泽在接受国际商报记者采访时分析指出，中国对外开放深入发展，这表明无论风云如何变幻，其他国家如何选择，中国在对外开放上一直立场坚定，不但有广度，而且还有深度，是较为全面的推进。倡导和推动建设“一带一路”有着双重含义，中国既呼吁相关国家积极参与共商共建，自身也会量力而行、积极推动。此外，中国也在积极引导经济全球化朝着正确方向发展，既对当前全球化面临的严峻形势作出了客观判断，又不畏难惧险，着眼长远大势，积极承担大国责任，引领国际经济关系朝着正确的方向前行。“同时，这三点表述又是紧密相关的，对外开放深入发展是以身作则，强身健体；倡导和推进共建‘一带一路’是抓手和实现路径；引领全球化朝着正确的方向发展则是定位和目标。”罗雨泽说。

商务部研究院副院长李光辉认为，中央经济工作会议对十九大报告中提出的思路和想法进行进一步部署和落实。比如在积极促进“一带一路”国际合作中，提出了创新对外投资方式，以投资带动贸易发展、产业发展。“‘一带一路’国际合作、‘走出去’对外投资以及在自贸区建设中辐射‘一带一路’建设会形成相互联系、相互支撑的对外开放良性互动。”李光辉说。“此外，倡导和推动共建‘一带一路’应放在‘五位一体’的大框架内作整体理解，要服务于中国经济高质量发展的大局，要服务于中国长远影响力提升的大局。”罗雨泽说。