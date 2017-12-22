2017-12-22 国际商报

2017年渐进尾声，作为中国游客出境游热门目的地的日本，已经准备好，在即将到来的2018年掏空中国游客的钱袋了。

近日，日本观光厅和财务省发布消息称，2018年日本将开启免税天堂，着手进行税制改革，以促进访日旅客潜在的消费需求。

改革税制后，无论是“消耗品”还是“一般物品”，只要加起来超过294元人民币就可享受免税政策。每位旅客的免税上限为2.9万元人民币左右。这是继2016年5月，日本将一般商品免税下限从589元人民币调至294元人民币之后，又一次降低免税门槛。

日本是全球热门的目的地，也是最受欢迎的“买买买”胜地，尤其受到中国游客的喜爱。日本观光厅的数据显示，2017年1~11月，访日中国大陆游客位居首位，同比增长14.2%，达679万人次。

如此众多的中国游客的到访，也带来了庞大的旅游购物数额。有数据显示，2017年，中国游客在日人均消费同比攀升了2.5%，达225485日元（约合2013美元）。中国游客的购物成为东京各百货商店的重要收入来源。

除了免税门槛低，日本还将游客的免税购物的便利化做到极致。在日本，免税店几乎无处不在。据日本观光厅统计，2017年日本全国约有4万间免税店，数量为5年前的10倍。日本政府希望在2018年内增加东京、名古屋和大阪3大都市圈以外的免税店数量，由1.5万家增至2万家，以激发潜在购买力。

购物的过程也日趋简便。从2018年夏季起，日本还将在免税的程序中引入电子化系统，即让免税店直接把旅客的购物资讯发送至海关即可，将大大提高商户处理免税手续的速度。这也意味着，以往免税购物后游客排长队退税的状况将有所改变。对他们来说，这无疑也是大大的福音了。

当然，免税只是日本激励游客购物的方式之一。如今中国游客在日本购物，除了有中文导购、中文价签、中文结算页面外，在很多免税店或者普通便利店，都可以刷支付宝或微信来支付。一些购物商店甚至还提供将所购买商品邮寄回国的服务。

记者今年11月在日本旅行时就对此感受颇深。在遍布日本大街小巷的便利店罗森和全家，扫支付宝或微信就可以直接以人民币结算，连自己算汇率都省了，甚至还可以用“花呗”分期支付。在全日本最大的百货公司伊势丹和大丸百货，使用微信支付还能享受立减50元等优惠。如此方便，以至于让人时常产生自己就是身处中国的错觉。

在感叹的同时，笔者更多地联想到，其实日本在刺激入境游客购物方面的这些做法，非常值得学习。

相比日本，我国虽然也是全球入境旅游的大国，但入境旅游消费却只能望其项背，不能与其同日而语。影响入境游消费的原因固然多样，不妨就从入境购物的便利化入手，降低免税购物门槛，将更多的购物商店纳入到免税购物的行列中；让更多的购物商店接入便于入境游客支付的设备和服务，让他们在国内购物轻而易举；此外提供更加便利的退税方式和渠道。相信这都将对入境旅游消费的提升有所裨益。