2017-12-22 中国新闻网

视频：纽约：联大通过耶路撒冷地位问题决议来源：央视新闻

中新网12月22日电 据日媒报道，有关美国总统特朗普正式承认耶路撒冷为以色列首都问题，联合国大会(193个国家)紧急特别会议本月21日凭借多数赞成通过了决议案，批评美国政府的这一做法并要求撤销承认。

报道称，该决议获得128票赞成和9票反对，35票弃权。美国被孤立的局势越发明显，但弃权票多于预期，可能是受到了要求他们不要赞成的美方压力影响。日本投了赞成票。

巴勒斯坦自治政府外长马尔基在会后强调称，“巴勒斯坦人、穆斯林、全世界自由的人们获得了胜利。无论是侮辱还是威胁，我们都不会接受。”

美国常驻联合国代表黑莉在会议场地发表演讲，批评联合国“很可耻地长期对以色列持敌对态度”。她暗示美国的想法若得不到支持，将削减对联合国的拨款。她表示，美国将大使馆迁至耶路撒冷“是美国国民的意愿”，认为这一做法正当合理。

据悉，反对决议的除美国和以色列之外，还有危地马拉和帕劳等国，选择弃权的有澳大利亚、加拿大、墨西哥等国。其中多为与美国关系亲近或受美国影响较大的国家。

出席会议的土耳其外长恰武什奥卢就投弃权票的国家表示，“很遗憾，存在受到欺压或胁迫的国家。”

黑莉在社交媒体上发布了反对和弃权的国家名单，称赞称“这些国家没有选择联合国不负责任的做法，表示感谢”。

报道指出，决议虽未点名美国，但表示“对相关国家近期围绕耶路撒冷地位的决定深表遗憾”，要求所有国家都不要将大使馆设在耶路撒冷。决议并无约束力。