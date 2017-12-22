2017-12-22 中国新闻网

视频：墨尔本汽车冲撞行人 暂未证明与恐怖主义有关来源：上海东方高清

中新网12月22日电 据澳洲新快网报道，澳大利亚墨尔本市中心于当地时间21日下午4点半左右发生汽车撞人事件。一名男子驾驶一辆白色铃木SUV汽车驶过市区弗林德斯街和伊丽莎白街繁忙的十字路口，冲进人群，致至少19人受伤。据报道，伤者中有中国人。

当地时间12月21日，澳大利亚墨尔本发生汽车冲撞人群事件，造成至少19人受伤，司机已被逮捕。

据报道，伤者中有中国、韩国、印度、意大利、新西兰、爱尔兰和委内瑞拉公民在内的9名外国人。韩国媒体称，伤者中有3名韩国公民。伤者还包括一名4岁男孩和一名83岁的老人。事件发生后，当局出动了重装警察，急救人员也赶到了现场。

报道称，受伤的男孩被送往墨尔本皇家儿童医院治疗，状况已稳定。还有7名伤者被送至皇家墨尔本医院，其中2人伤情严重。另外9名伤者被送入阿尔弗雷德医院，2人情况危急。1名伤者在圣文森特医院接受治疗。目前，仍有12名伤者留院。

据悉，肇事司机已被一名下班的警察逮捕。司机是一名32岁的阿富汗裔澳公民，名叫赛义德·诺里(Saeed Noori)。他有精神病史和吸毒史，曾触犯交通规则和犯下“轻微攻击”事件。诺里犯案时所驾驶车辆，登记在其亲属名下。

据报道，警方相信事件与恐怖主义无关，肇事司机与恐怖分子也无关联，但确定司机是故意撞人。维州州长安德鲁斯当地时间21日晚发布声明，指责这是一种恶行，是懦夫所为。

据悉，还有另一名24岁男子也被当场逮捕。他被发现用手机拍摄事发过程，并携带装有刀具的包。不过警方之后称，相信该男子与此次事件无关，事发时，车内只有肇事司机一人。

据悉，今年1月，墨尔本市中心与此次事发地点仅一街之隔的伯克街(Bourke Street)就发生过一次震惊全国的汽车冲撞人群事件，造成6人死亡，至少30人受伤。