2017-12-22 参考消息网

普京发布竞选“开幕词”：俄想重当世界领导者

参考消息网12月22日报道 俄罗斯《观点报》网站12月20日刊发文章《普京让俄罗斯瞄准世界领导权》称，普京12月19日在全俄人民阵线论坛上的演说成为了他在正式开锣的选战中首个纲领性讲话。尽管时间不长，也没有公布竞选纲领，但从普京的“开幕词”中已经可以判断他为何参加选举：引领俄罗斯走向世界领导地位。

资料图：俄罗斯总统普京。中新社记者 王修君 摄

培养国家公仆阶层而非接班人

文章称，普京自荐为总统候选人并不意味着他忘记了自己一手建立的全俄人民阵线——正是在该组织的行动论坛上，总统发表了首个纲领性演讲，解释了参选原因。

文章称，最主要的动机——普京想把他这些年做的事变得不可逆转。这首先是巩固国家和培养新人。如果说巩固国家是他18年来毫无疑问的优先课题，那么培养新人则从2012年起成为他最重要的任务。第二个进程在普京下一届总统任期中会愈发重要，不仅因为这将是他最后一个总统任期，还因为普京所做的一切是否不可逆转，正是由国家行政管理精英的质量所决定。

文章称，普京认为自己的重大使命是培养国家公仆阶层，而非接班人。这个阶层应当把为社会、国家和人民工作当成光荣可敬的事业，爱国、热情，兼具高度的职业素养、道德信念和意志力。普京在人民阵线的骨干中看到了这样的人，也希望吸引这样的人在各个层面为国家服务。

自力更生而非依靠“西方文明”

文章称，普京强调，与这种自力更生形成对比的是，上世纪90年代初掌权的后苏联“精英”天真而糊涂地相信“外国会帮助我们”。这种信念和期望是基于昔日部分“优秀人士”患上的妄自菲薄综合征——认为愚蠢落后的俄罗斯将不再威胁西方，因此“先进文明”会教我们正确的生活方式。

他说：“苏联解体后，我们听到了许多甜言蜜语，但没人真正帮助我们。是的，我们也没指望这点。我们也不需要别人的任何帮助。我们建设了新国家，恢复了俄罗斯的独立性。我们学会了坚决捍卫本国利益，意识到我们共同历史的强大和连续性，意识到我们成就的价值和团结的可靠性。”

要当铺路人而非霸权者说教者

文章称，普京指出了国家面临的三大挑战：“我们应有尊严地应对攸关命运的历史性挑战。都有哪些挑战？我国人民的储蓄和繁衍，建立新经济并发展北极、远东、西伯利亚以及我们辽阔国家的所有地区。最后还有未来的挑战——在包括医疗和教育在内的领域实现真正的科技革命。从相关国际趋势中退出或仅仅追随他人，不是也不可能是我们的选择。”

文章称，普京无疑将在竞选期间展开论述这三项主张，但其大致轮廓现在已经清楚。人民的储蓄和繁衍不光是提高俄罗斯人口数量和人均寿命，还要提升质量。对普京而言，没有比这更重要的。

文章称，通过开发各地区，尤其是北极、远东和西伯利亚来建立新经济。这其实是普京几年前宣布的向东转政策，即面向亚太和连接欧亚的北极航道。这条航道蕴含巨大发展潜力以及大量经济和基础设施建设机遇。

文章称，已有人将普京讲话与他十年前在慕尼黑的讲话相提并论。只不过，当时他说单极世界不可接受，多极世界必将到来，如今则似乎打算建立两极世界，因为俄罗斯觊觎世界领导地位。但实际上，俄罗斯想要成为的领导者，不是独裁者、霸权者或说教者，而是铺路人。俄罗斯对这一使命的回归是它生存和继续生存的意义。正如普京所言：“我们都需要强大的、面向未来的俄罗斯，一切也仅仅取决于我们！”