2017-12-22 中国新闻网

视频：赵宏博谈平昌冬奥会：全力以赴备战 争取最好成绩来源：中国新闻网

中新网12月22日电 据韩联社报道，韩国铁道公社(KORAIL)将于明年1月推出“2018平昌冬季奥运会首尔至江陵列车卡”，面向外国人的铁路通票和旅游卡也即将面市。

据报道，列车卡不设年龄限制，使用时间从明年1月3日到3月31日，春节特别运输期间除外。旅客可在韩国铁道公社的手机应用程序(APP)和官网购票。

资料图：12月19日，在韩国京江线高铁列车上，文在寅与民众交谈并品尝午餐。(韩联社)

据悉，持卡者可以相对低廉的价格，无限利用首尔至江陵高铁(KTX)和岭东线、太白线普通列车，观看平昌冬奥会比赛并游览江原道。列车卡分三日券和五日券两种，分别为10万韩元(折合人民币约610.21元)及16.8万韩元，可分别6次和10次免费选定座位乘车。

据报道，为了纪念首尔至江陵列车卡上市，并鼓励更多人利用首尔至江陵KTX旅游，韩国铁道公社将联手文化体育观光部开展多项活动，如邀请普通市民参加考察旅游、江源旅游景点盖章送礼等。

另外，外国人专用铁路通票“平昌韩国铁路通(KORAIL PASS)”和“韩国旅游卡2018”也将面世。据文化体育观光部介绍，平昌韩国铁路通分五日券和七日券两种，分别为16.8万韩元(约合人民币1025.16元)和19.5万韩元，可在明年2月1日至3月25日利用。持通票可无限次搭乘全国火车，并在6个城市免费乘坐都市观光巴士游览市区。

同时，韩国旅游卡2018是今年1月起发售的韩国旅游卡特别版本，持卡者可在全国2240个门店获得优惠，最高优惠幅度达50%。