2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据日媒报道，国际环保组织世界自然基金会(WWF)于本月20日公布调查结果称，日本象牙市场成为有组织走私渠道的温床，外国人违法携带象牙制品出境的现象也十分猖獗。

资料图：当地时间2017年8月3日，美国纽约，纽约州环境保护署官员在纽约中央公园销毁近2吨非法象牙制品，价值超过800万美元。

报道称，因非洲象濒临灭绝，在各国相继关闭国内象牙市场的情况下，日本以“市场得到妥善管理”为由一直维持市场。调查结果与日本政府的见解相矛盾，WWF日本认为“(日本市场)属于《华盛顿公约》敦促关闭的市场”，要求政府做出应对。

据WWF日本介绍，调查于5至9月实施，对象为：(1)东京、大阪、京都的古董工艺品街及旅游点的共计430家商铺的销售情况，(2)包括网上的拍卖交易情况，(3)针对古董工艺品业者的询问调查，确认了超过五千件象牙制品。

据悉，该组织在古董工艺品街等处发现许多外国人购买象牙制品。尽管携带象牙制品出境违法，但7成以上商铺回答“没问题”。大部分制品为加工品，无法判断是否来自偷猎或走私等。

据了解，2011年至2016年查获的从日本非法出口的象牙制品共计2.42吨。WWF向共计50家古董工艺品业者提出购买违法的未经登记的整根象牙，半数业者表示接受订单。

日本政府虽根据今年6月修改的《物种保存法》加强了管制，但WWF日本认为“内容有限，国内交易不受限制的问题没有解决”。