2017-12-22 中国新闻网

中新社莫斯科12月21日电 (记者 王修君)针对俄罗斯车臣领导人卡德罗夫被列入“马格尼茨基法案”制裁名单一事，当地时间12月21日，俄外交部表示，俄将作出对等回应。

美国财政部20日宣布，依据“马格尼茨基法案”，5名俄罗斯人将遭受制裁，这其中就包括俄车臣共和国领导人卡德罗夫。被制裁的俄罗斯人将被禁止进入美境。

对于美国这一举动，俄外交部发言人扎哈罗娃当天表示，美国把卡德罗夫列入“马格尼茨基法案”的制裁名单没有任何缘由，显得“十分荒唐”。

扎哈罗娃说，俄方一直致力于改变与美国的战略关系，然而美方的一些政治集团仍然在玩弄着“制裁游戏”，继续奉行破坏两国关系的政策。

扎哈罗娃说，迄今受到美国各类制裁的俄罗斯自然人已达到195人，受制裁的企业法人为402个。俄方对此不得不采取对等回应措施。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天也表示，美方的制裁是非法的，不友好的，俄方对此表示不认同。

佩斯科夫说，依据对等原则，俄方很可能对卡德罗夫被列入“马格尼茨基法案”制裁名单一事作出回应。

马格尼茨基是俄一家基金管理公司的律师。他曾揭露了一起涉案金额高达2.3亿美元的官员贪腐案。但此后该名律师因逃税问题被抓，并于2009年在莫斯科一家看守所死亡。该名律师的死亡引起了俄社会轩然大波，也引起了西方国家的关注。

2012年12月，时任美国总统奥巴马签署“马格尼茨基法案”。法案规定，不得向与马格尼茨基之死有关以及侵犯人权的俄罗斯公民发放美国入境签证。(完)