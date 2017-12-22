2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据日媒报道，日本政府近日汇总了旨在振兴旅游的新税种“国际观光旅客税”用途的基本方针案。旅客税是在访日外国人和日本人出境日本时征收1000日元(约合人民币58元)。

据报道，新税将主要用于3个领域：完善舒适的旅游环境，加强有关日本魅力的信息传播，提升利用地区固有文化和自然的体验型观光的满意度。近期将召开观光立国推进阁僚会议正式决定，并向下届例行国会提交写入用途的相关法案。

据悉，新税计划征收开始时间为2019年1月。由于预计2018年度会产生3个月合计60亿日元的税收，政府的2018年度预算案也将写入符合上述3个领域的项目。

方针案作为2018年度的具体项目，列举了在机场入境审查中引进人脸识别方式，充实文化遗产展示及国立公园的多语种解说，开发利用虚拟现实(VR)技术的新旅游资源等。

报道称，根据2016年的访日游客数等计算，税收全年可达约400亿日元。也有意见担心新的巨额财源或被用于必要性和相关性较低的项目。

方针案强调，该税收不会用于国家公务员的劳务费或国际机构的分担费用。尽管方案写入为防止浪费、确保用途的透明度，将开展行政项目评审并举行专家会议，但其把关功能的实效性尚不清楚。