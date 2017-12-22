2017-12-22 中国新闻网

视频：华府观察：美税改法案 几家欢喜几家忧来源：上海东方高清

中新网12月22日电 据美国中文网报道，12月20日，美国国会两院通过《减税与就业法案》，美国即将启动30多年来最为重大的一次税法改革。这份共和党版本的税改法案可能在某种程度上增加民众的可支配资金，甚至是创造就业。但一些专家认为，税改法案将会导致美国的贸易逆差增加。

据报道，美国外交协会专家布拉德•塞策(Brad Setser)表示，总统特朗普可能会不开高兴的发现，其财政和税收政策可能和减少贸易逆差的目标背道而驰。

2017年，美国约有5000亿美元的贸易逆差。特朗普此前表示，如此庞大数额的贸易逆差显示，美国正在将金钱和工作机会输出到国外，但一些经济学家却不这么认为。

事实上，专家目前还不明确税改法案会对经济和贸易造成何种影响，但如果从会计和支出这两种不同的方式看待税改对贸易逆差造成的影响，则会有不同的结果。

报道称，减税让美国人钱包更鼓了，这意味着美国人将花更多的钱，对消费品的支出就会增加。这可能导致消费者开始购买更多进口的汽车、电脑和其他消费品，如果进口比出口增长迅速，但就会导致贸易逆差增加。

如果受到会计影响，税改可能令贸易逆差减少，这不是通过提高企业和工人的生产率或改变其他国家的贸易行为实现的，而是通过抑制跨国公司人为将利润转移至美国境外做到的。

美国目前35%的企业所得税税率高于几乎所有其他发达国家，这会促使跨国公司尽量减少计入美国业务的利润额。例如，苹果公司可能在加州设计一款智能手机，然后花250美元在国外组装，最后以750美元的价格在第三国销售。这500美元的差额代表美国设计师、市场营销管理人士和工程师的产出，应该被视为美国的出口。

然而，为了尽量减少在美国的纳税额，苹果公司可能以一个象征性的价格将其知识产权出租或卖给其在爱尔兰的一家子公司，这家子公司以750美元的价格售出手机。由此产生的利润将按爱尔兰12.5%或更低的税率缴税。

在企业税从35%大减到21%后，苹果可能会把海外资产带回美国境内，这样苹果手机出口到世界各国，就将被计算为美国的出口贸易额，这样美国的贸易逆差就会下降。