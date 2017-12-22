2017-12-22 中国新闻网

视频：韩国一运动中心火灾 已致29人死亡来源：央视新闻

中新网12月22日电 据韩联社报道，韩国忠清北道消防本部当地时间22日上午6时发布的数据显示，21日堤川市健身中心火灾事故已造成29人遇难，死者中23人为女性。消防部门初步推测，发生火灾时女桑拿房自动门可能失灵，没有正常开启。

当地时间12月21日下午3点53分，韩国庆尚北道堤川市下所洞健身中心突发大火。

据报道，离起火地点最近的2楼女桑拿房遇难者最多，为20人。消防部门从女桑拿自动门前发现大量死者的情况推测，事故当时该门可能无法正常开启，并且桑拿入口与1楼停车场相通，车辆燃烧产生的浓烟和有毒气体由此流入。

另外，在6楼到8楼发现9名死者。消防当局推测，建筑内的可燃材料导致火势迅速蔓延，遇难者可能是吸入浓烟和有毒气体窒息而死。

据报道消防当局正继续开展搜救工作。目前，警方、消防部门与国立科学搜查研究院已开始联合鉴定，调查事故原因。

据此前报道，火灾发生后，韩国总统文在寅表示，对大型火灾发生造成人员伤亡感到非常遗憾。他要求以行政安全部部长为中心，快速展开灭火和救助工作，希望将人员伤亡降到最小。文在寅还叮嘱消防员注意安全，并要求快速掌握遇难者身份以便快速通知其家属。