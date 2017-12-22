2017-12-22 人民网-国际频道

中国国家互联网信息办公室主办“面向数字未来的中国互联网政策”开放论坛。

人民网日内瓦12月20日电 （记者 杨牧）第12届联合国互联网治理论坛（Internet Governance Forum-IGF）18日-21日在日内瓦万国宫举行。期间，中国国家互联网信息办公室主办“面向数字未来的中国互联网政策”开放论坛，主要介绍和探讨中国互联网和数字经济政策、法律法规和发展情况，受到与会人士关注。

自1994年全功能接入全球互联网以来，中国互联网发展迅速。近些年来，中国数字经济蓬勃兴起，已成为推动经济增长的重要引擎。数据显示，2016年中国数字经济规模达3.4万亿美元。全球十大互联网企业中有四家是中国企业。

本次开放论坛的主办方代表，国家互联网信息办公室国际合作局局长祁小夏表示，“中国政府高度重视互联网和数字经济发展，积极倡导和推动全球数字经济合作。”

2016年，中国作为二十国集团峰会的东道国，与其他G20国家一道共同发起《G20数字经济发展合作倡议》。今年在乌镇举行的第四届世界互联网大会，中国和其他6个国家共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》。十九大报告也提出，要发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。

通过大力实施国家信息化发展战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划等一系列重大举措，中国数字经济发展进入快车道。“当前，数字经济已成为中国发展最快、创新最活跃、辐射最广的领域，是带动中国经济增长的重要引擎。”国家互联网信息办公室信息化发展局副局长钟世龙指出。

出席论坛的中欧数字化协会主席路易吉对中国数字经济的发展作出高度评价。他认为，得益于政府支持，中国的互联网行业发展迅速。在技术创新、数字经济等领域，中国企业非常有竞争力。“可以预见，中国科技企业将超越谷歌、亚马逊等，在未来全球互联网治理领域发挥更重要作用，占有一席之地。”

在数字经济新业态、新模式蓬勃发展的同时，中国的相关政策和法律法规也逐步完善。国家互联网信息办公室政策法规局副局长李长喜表示，中国政府部门和立法机构适应数字经济发展的需要，不断建立和完善面向数字经济的政策框架与法律体系，为产业持续健康发展提供了有力保障。

“在加快数字经济基础设施，促进ICT技术应用、提升数字技术创新能力方面，促进数字经济国际交流合作等方面，中国都制定了相关政策。与此同时，立法机关还出台了一系列相关法律法规，保障数字经济规范有序发展。”

北京邮电大学互联网治理与法律研究中心谢永江教授指出，随着互联网应用的深入普及，网络已经从虚拟空间变成了网络社会，成为现实社会不可或缺的组成部分，开启了我国网络全面社会化阶段。中国政府重视并在网络立法中体现了多利益相关方治理模式，网络立法过程趋向更加公开化。

据悉，IGF是一个全球多方利益相关者论坛，由联合国秘书长在2006年召集召开，旨在促进有关互联网公共政策问题的讨论和对话。今年论坛主题为“塑造数字化未来”。

中国国家互联网信息办公室主办“面向数字未来的中国互联网政策”开放论坛。

人民网日内瓦12月20日电 （记者 杨牧）第12届联合国互联网治理论坛（Internet Governance Forum-IGF）18日-21日在日内瓦万国宫举行。期间，中国国家互联网信息办公室主办“面向数字未来的中国互联网政策”开放论坛，主要介绍和探讨中国互联网和数字经济政策、法律法规和发展情况，受到与会人士关注。

自1994年全功能接入全球互联网以来，中国互联网发展迅速。近些年来，中国数字经济蓬勃兴起，已成为推动经济增长的重要引擎。数据显示，2016年中国数字经济规模达3.4万亿美元。全球十大互联网企业中有四家是中国企业。

本次开放论坛的主办方代表，国家互联网信息办公室国际合作局局长祁小夏表示，“中国政府高度重视互联网和数字经济发展，积极倡导和推动全球数字经济合作。”

2016年，中国作为二十国集团峰会的东道国，与其他G20国家一道共同发起《G20数字经济发展合作倡议》。今年在乌镇举行的第四届世界互联网大会，中国和其他6个国家共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》。十九大报告也提出，要发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。

通过大力实施国家信息化发展战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划等一系列重大举措，中国数字经济发展进入快车道。“当前，数字经济已成为中国发展最快、创新最活跃、辐射最广的领域，是带动中国经济增长的重要引擎。”国家互联网信息办公室信息化发展局副局长钟世龙指出。

出席论坛的中欧数字化协会主席路易吉对中国数字经济的发展作出高度评价。他认为，得益于政府支持，中国的互联网行业发展迅速。在技术创新、数字经济等领域，中国企业非常有竞争力。“可以预见，中国科技企业将超越谷歌、亚马逊等，在未来全球互联网治理领域发挥更重要作用，占有一席之地。”

在数字经济新业态、新模式蓬勃发展的同时，中国的相关政策和法律法规也逐步完善。国家互联网信息办公室政策法规局副局长李长喜表示，中国政府部门和立法机构适应数字经济发展的需要，不断建立和完善面向数字经济的政策框架与法律体系，为产业持续健康发展提供了有力保障。

“在加快数字经济基础设施，促进ICT技术应用、提升数字技术创新能力方面，促进数字经济国际交流合作等方面，中国都制定了相关政策。与此同时，立法机关还出台了一系列相关法律法规，保障数字经济规范有序发展。”

北京邮电大学互联网治理与法律研究中心谢永江教授指出，随着互联网应用的深入普及，网络已经从虚拟空间变成了网络社会，成为现实社会不可或缺的组成部分，开启了我国网络全面社会化阶段。中国政府重视并在网络立法中体现了多利益相关方治理模式，网络立法过程趋向更加公开化。

据悉，IGF是一个全球多方利益相关者论坛，由联合国秘书长在2006年召集召开，旨在促进有关互联网公共政策问题的讨论和对话。今年论坛主题为“塑造数字化未来”。