2017-12-22 新华网

12月20日，在以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段工地，中国工人在清理盾构机的刀盘。

近日，中铁建中土集团公司实施的以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段项目首段720米盾构隧道区间成功贯通，成为以色列首条贯通的地铁盾构隧道区间。轻轨红线是特拉维夫轨道交通规划中的第一条轻轨线路，全长23.5公里，跨越人口最密集、交通最繁忙的城市中心区，建成后将有效缓解特拉维夫日益增大的交通压力。

新华社记者 郭昱 摄

12月20日，在以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段工地，中国工人清理盾构机的刀盘。

近日，中铁建中土集团公司实施的以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段项目首段720米盾构隧道区间成功贯通，成为以色列首条贯通的地铁盾构隧道区间。轻轨红线是特拉维夫轨道交通规划中的第一条轻轨线路，全长23.5公里，跨越人口最密集、交通最繁忙的城市中心区，建成后将有效缓解特拉维夫日益增大的交通压力。

新华社记者 郭昱 摄

12月20日，在以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段工地，中国施工人员在检查盾构机的刀盘。

近日，中铁建中土集团公司实施的以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段项目首段720米盾构隧道区间成功贯通，成为以色列首条贯通的地铁盾构隧道区间。轻轨红线是特拉维夫轨道交通规划中的第一条轻轨线路，全长23.5公里，跨越人口最密集、交通最繁忙的城市中心区，建成后将有效缓解特拉维夫日益增大的交通压力。

新华社记者 郭昱 摄

12月20日，在以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段工地，中国工人清理盾构机的刀盘。

近日，中铁建中土集团公司实施的以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段项目首段720米盾构隧道区间成功贯通，成为以色列首条贯通的地铁盾构隧道区间。轻轨红线是特拉维夫轨道交通规划中的第一条轻轨线路，全长23.5公里，跨越人口最密集、交通最繁忙的城市中心区，建成后将有效缓解特拉维夫日益增大的交通压力。

新华社记者 郭昱 摄

12月20日，在以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段工地，中国施工人员检查盾构机的刀盘。

近日，中铁建中土集团公司实施的以色列特拉维夫轻轨红线工程东标段项目首段720米盾构隧道区间成功贯通，成为以色列首条贯通的地铁盾构隧道区间。轻轨红线是特拉维夫轨道交通规划中的第一条轻轨线路，全长23.5公里，跨越人口最密集、交通最繁忙的城市中心区，建成后将有效缓解特拉维夫日益增大的交通压力。

新华社记者 郭昱 摄