2017-12-22 参考消息网

日媒关注日企将在华发行"熊猫债"：中日有望实现国债互持

日媒称，日本企业将可以在中国大陆发行以人民币计价的债券——熊猫债。中日两国金融监管部门近期将就批准发行所必要的信息交流框架达成协议。三菱东京日联银行与瑞穗银行正在向中国监管部门进行发行申请。这将丰富日本企业扩大中国业务所需的人民币融资手段。中国的目的是把海外企业和机构投资者吸引到国内债券市场上，推进人民币的国际化。

据《日本经济新闻》网站12月21日报道，尽管日本企业的中国当地法人此前曾在大陆发行过以人民币计价的债券，但总部设在日本的金融机构和经营企业尚未有过发行“熊猫债”的先例。

报道称，发行“熊猫债”需要得到中国人民银行（中央银行）的批准。作为前提，需要与中国政府之间就会计审计法人的监督与检查建立信息交流框架。拥有审计法人监督权限的日本金融厅和中国财政部将在12月22日就信息交流框架达成协议。

三菱东京日联银行和瑞穗银行考虑如果得到批准，希望尽快发行。中国已确认了向外资开放金融市场的方针，两家银行认为这是扩大业务的大好机会。预计银行以外的企业也将紧跟发行“熊猫债”。

报道称，和贷款相比，债券大都是长期的，更适合需要一定回收时间的设备投资。一般情况下总公司的评级高于当地法人，因此日本企业可降低筹资利率。

报道称，日本企业在中国开展业务有时需要从日本汇过来日元，将其兑换成人民币来确保必要的资金。如果能发行“熊猫债”的话，就可以降低汇率风险。

报道表示，中日两国政府2011年12月达成了关于人民币进行全面合作的协议，但之后的2012年9月由于日本政府将钓鱼岛“国有化”而导致两国关系恶化。国际机构和欧洲企业不断发行“熊猫债”，而日本企业没能发行。

报道称，中国通过增加“熊猫债”，希望为人民币国际化进程注入活力。如果评级高的海外企业发行“熊猫债”的情况增多，还能容易吸引海外的投资机构。通过促进企业筹集资金，还可以期待日本企业扩大投资。

另据《日本经济新闻》网站12月21日报道，中日金融部门将为推动日本企业发行人民币计价债券（熊猫债）而展开合作。这象征了中日关系的改善。