2017-12-22 人民网-国际频道

姚敬大使向巴基斯坦总统马姆努恩·侯赛因递交国书（图片由中国驻巴使馆提供）

人民网伊斯兰堡12月21日电（记者 徐伟）2017年12月21日，中国新任驻巴基斯坦大使姚敬在巴总统府向马姆努恩·侯赛因总统递交国书，双方进行了亲切友好的交谈。驻巴使馆公参赵立坚、武官陈文荣、参赞陈伟以及巴外交部特秘艾哈迈德等参加。

姚大使向侯赛因总统转达了习近平主席的亲切问候，并表示，2015年习主席访巴期间，双方将中巴关系定位提升为全天候战略合作伙伴，翻开了中巴友好合作新篇章。中方珍视中巴友谊，始终将巴放在对外关系的优先方向。他说：“我任内将与巴方共同努力，进一步巩固传统友谊，扎实推进以中巴经济走廊为中心的务实合作，使中巴关系成为国与国关系的典范，为推动构建新型国际关系，构建人类命运共同体作出积极努力。”

侯赛因总统请姚大使转达他对习近平主席的亲切问候和良好祝愿，并祝贺中国共产党十九大胜利召开和习主席再次当选中共中央总书记。侯赛因表示，巴基斯坦为巴中友谊深感自豪，感谢中方对巴发展的长期帮助。巴社会各界一致支持深化巴中关系，愿积极参与“一带一路”合作。当前，巴中全天候战略合作伙伴关系全面向前推进，巴中关系面临重要发展机遇。巴方愿意同中国一道，积极推动中巴经济走廊建设，稳步推进全方位合作，为地区和平与发展作出积极贡献。

姚大使于11月16日抵达巴首都伊斯兰堡，并于17日向巴外交部礼宾司递交国书副本。