2017-12-22 人民网-国际频道

我维和官兵为学生们送来学习用品（贾含摄）

人民网达尔富尔12月21日电 （余磊）“孩子是民族的未来，学生是国家的希望。虽然我们国籍不同、肤色各异，但是我们有一个共同的愿望：希望孩子们能够健康成长……”当地时间12月21日中午，苏丹北达尔富尔州法希尔难民营女子学校里第一次迎来了中国军人，她们第一次接受了来自中国维和官兵热情捐赠的学习用品。听到中国军人的美好祝愿，全校1142名女学生随即唱响了感恩歌曲，感谢中国军人的热情帮助。

经过多年内乱，苏丹达尔富尔地区贫穷落后，基础设施建设十分残破，在基础教育方面，大多数学校里仅有茅草搭建的教室，看不见一张课桌、一把座椅，书包、铅笔、纸张等必要的学习用品对孩子来说都非常奢侈。为进一步加深中苏两国人民感情，深化直升机分队与当地民众的关系，努力解决落后学校的燃眉之急，经与联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）司令部军民协调处、民事福利部门大力协调，中国维和直升机分队与法希尔教育局、难民营学校成功建立了友好联系。怀着对孩子们的真挚感情，直升机分队官兵代表带着数百件学习用品和特色礼物来到了亟待帮扶的学生之中。

“热烈欢迎中国朋友前来看望我们，衷心感谢中国军人为学校所做的一切，你们的无私帮助将令我们终生难忘，此时言语已经无法表达对你们的感谢！”在欢迎致辞中，女子学校校长含着眼泪激动地说出了心声。

一个小时的活动很快结束了，官兵们乘车离开时，学校的孩子们万般不舍地依依前来送别，掌声、欢呼声久久回荡。

我维和官兵深入校舍教室与学生们互动（贾含摄）

人民网达尔富尔12月21日电 （余磊）“孩子是民族的未来，学生是国家的希望。虽然我们国籍不同、肤色各异，但是我们有一个共同的愿望：希望孩子们能够健康成长……”当地时间12月21日中午，苏丹北达尔富尔州法希尔难民营女子学校里第一次迎来了中国军人，她们第一次接受了来自中国维和官兵热情捐赠的学习用品。听到中国军人的美好祝愿，全校1142名女学生随即唱响了感恩歌曲，感谢中国军人的热情帮助。

经过多年内乱，苏丹达尔富尔地区贫穷落后，基础设施建设十分残破，在基础教育方面，大多数学校里仅有茅草搭建的教室，看不见一张课桌、一把座椅，书包、铅笔、纸张等必要的学习用品对孩子来说都非常奢侈。为进一步加深中苏两国人民感情，深化直升机分队与当地民众的关系，努力解决落后学校的燃眉之急，经与联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）司令部军民协调处、民事福利部门大力协调，中国维和直升机分队与法希尔教育局、难民营学校成功建立了友好联系。怀着对孩子们的真挚感情，直升机分队官兵代表带着数百件学习用品和特色礼物来到了亟待帮扶的学生之中。

“热烈欢迎中国朋友前来看望我们，衷心感谢中国军人为学校所做的一切，你们的无私帮助将令我们终生难忘，此时言语已经无法表达对你们的感谢！”在欢迎致辞中，女子学校校长含着眼泪激动地说出了心声。

一个小时的活动很快结束了，官兵们乘车离开时，学校的孩子们万般不舍地依依前来送别，掌声、欢呼声久久回荡。

我陆军第81集团军某陆航旅旅长张治林与当地教育部门工作人员交流（贾含摄）

人民网达尔富尔12月21日电 （余磊）“孩子是民族的未来，学生是国家的希望。虽然我们国籍不同、肤色各异，但是我们有一个共同的愿望：希望孩子们能够健康成长……”当地时间12月21日中午，苏丹北达尔富尔州法希尔难民营女子学校里第一次迎来了中国军人，她们第一次接受了来自中国维和官兵热情捐赠的学习用品。听到中国军人的美好祝愿，全校1142名女学生随即唱响了感恩歌曲，感谢中国军人的热情帮助。

经过多年内乱，苏丹达尔富尔地区贫穷落后，基础设施建设十分残破，在基础教育方面，大多数学校里仅有茅草搭建的教室，看不见一张课桌、一把座椅，书包、铅笔、纸张等必要的学习用品对孩子来说都非常奢侈。为进一步加深中苏两国人民感情，深化直升机分队与当地民众的关系，努力解决落后学校的燃眉之急，经与联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）司令部军民协调处、民事福利部门大力协调，中国维和直升机分队与法希尔教育局、难民营学校成功建立了友好联系。怀着对孩子们的真挚感情，直升机分队官兵代表带着数百件学习用品和特色礼物来到了亟待帮扶的学生之中。

“热烈欢迎中国朋友前来看望我们，衷心感谢中国军人为学校所做的一切，你们的无私帮助将令我们终生难忘，此时言语已经无法表达对你们的感谢！”在欢迎致辞中，女子学校校长含着眼泪激动地说出了心声。

一个小时的活动很快结束了，官兵们乘车离开时，学校的孩子们万般不舍地依依前来送别，掌声、欢呼声久久回荡。