2017-12-22 新华网

视频：纽约：联大通过耶路撒冷地位问题决议来源：央视新闻

联合国大会通过关于耶路撒冷地位问题的决议

新华社联合国12月21日电(记者王建刚 尚绪谦)联合国大会21日以压倒性多数通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。

联合国大会当天召开紧急特别会议，就有关耶路撒冷地位问题的决议草案进行投票表决，以128票赞成、9票反对、35票弃权的结果通过决议。决议要求以色列和巴勒斯坦通过谈判决定耶路撒冷的地位。

包括除美国以外其他4个安理会常任理事国在内的128个国家投了赞成票，美国、以色列等9个国家投了反对票。

根据决议，任何企图改变耶路撒冷老城特点、现状以及人口结构的决定和行为都不具备法律效力，并应根据安理会相关决议予以废除。决议呼吁所有国家不要向耶路撒冷派驻外交使团，要求联合国所有成员国遵守安理会关于耶路撒冷的相关决议，不承认与上述决议相违背的任何行动或举措。

联合国大会通过的决议不具有法律约束力，但在一定程度上代表了国际社会的大多数意愿，具有道义力量。舆论认为，压倒性的赞成票充分反映了国际社会的意愿，其政治影响力不可低估。

中国常驻联合国代表团公使衔参赞申博在投票前表示，“两国方案”是政治解决巴勒斯坦问题的正确出路。国际社会应坚持以联合国有关决议、“土地换和平”原则和“阿拉伯和平倡议”等为基础，加大推动恢复谈判努力，通过对话协商解决包括耶路撒冷最终地位等关键问题，早日实现巴勒斯坦问题全面、公正和持久的解决。

土耳其外长恰武什奥卢表示，“某个国家”在联大紧急特别会议召开前威胁所有国家，要求投票反对这个决议草案，“这种做法令人无法接受”。

美国总统特朗普6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。此举遭国际社会普遍反对。18日，美国投票否决联合国安理会关于耶路撒冷地位问题的决议草案。

以色列1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久且不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。