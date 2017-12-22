2017-12-22 环球时报

【环球时报驻英国特约记者 纪双城】英国天空电视台21日援引首相府的消息称，英国首相特雷莎·梅将于2018年1月访华，聚焦两国经贸话题，以推广政府的“全球化英国”形象和政策主张，希望在脱欧之后为英国寻求更紧密的国际市场合作伙伴。

在去年6月上任之后，特雷莎·梅曾表示“会尽快访华”。但由于国内政务以及与欧盟的脱欧谈判进展一波三折，她的访华行程被一推再推。此前有报道称，她曾计划于今年11月访华，但因为与美国总统特朗普的访华行程太接近，最终决定推迟。

根据天空电视台得到的消息，特雷莎·梅此访将在中国春节之前的1月31日左右。但目前日期还没有最终确定，存在调整的可能性。来自唐宁街内部的消息说，将有一个来自英国经济各界的商业领袖代表团一同访华。

在这一消息传出之前，英国财政大臣哈蒙德刚结束访华之行。他的随行团队包括汇丰银行、伦敦证交所等机构高管。在华期间，两国签署大量合作协议。道琼斯报道说，中国对于英国未来的贸易发展来说非常重要。英国希望在脱欧之后，能顺利及时地与中国签订自贸协议。

英国内阁上周举行会议集中讨论在特雷莎·梅这次访华期间，英国寻求达到的任务重点。在与欧盟就脱欧谈判取得进展之后，特雷莎·梅政府被认为已经下定决心，着眼欧盟以外的国际市场。不过目前，外界还不清楚随同特雷莎·梅这次访华的阵容会有多大。有英媒猜测，特雷莎·梅的访华团规模或许要比她的前任卡梅伦访华时小一些。