2017-12-22 环球时报

【环球时报记者 李司坤 环球时报特约记者 张静】“中国将重启仅3周的赴韩团体旅游再次叫停。”21日，不少韩国媒体被这一消息刷屏。韩国《中央日报》称，中国有关方面“已经将指示下达到各旅行社”，从明年1月1日开始全面禁止赴韩团体旅游。韩国外交部发言人鲁圭德21日就媒体有关报道表示，政府正在了解和分析相关动向。他同时强调，在总统文在寅对中国进行国事访问期间，韩中两国就重启交流与合作达成共识，愿两国各领域交流与合作早日回到正轨。

《中央日报》21日援引在华旅游界人士的话称，20日和21日，山东省青岛、烟台等各地召开旅行社会议，通知“从明年1月开始全面禁止赴韩旅游”。报道称，由于该禁令并没有设置期限，因此未来很有可能“无限期”持续下去。北京旅行社已从本月19日开始全面拒绝受理赴韩团体旅游申请。

《中央日报》称，19日是文在寅访华回国的三天后。此次措施的背景和中国当局的意图尚不清楚。韩国驻华大使馆已经开始“调查真相”。有猜测认为，有可能是中方在整顿赴韩旅游市场，也不排除是韩国媒体在文在寅访华期间的报道惹恼中方。韩国《朝鲜日报》21日援引在北京的韩国消息人士分析称，中方或想借此提醒韩方，“萨德”问题还没有结束。

韩国《每日经济》报道称，随着风传中国再次对团客赴韩旅游下达禁令，韩国相关产业受到强烈冲击，化妆品、免税店等代表性与中国相关企业股价21日出现不小震荡。韩华集团下属免税店企业股价下跌9%。

21日晚，《环球时报》记者登录中青旅网站，在搜索栏里输入“韩国”显示没有相关旅游产品。记者致电中青旅客服被告知近期没有赴韩国的旅行团，“可能后期会恢复，但具体时间还不太清楚”。但随后，记者致电中国国旅，被告知明年1月有赴韩国的旅行团，有6个出发日期的产品可以选择。

在20日的例行记者会上，中国外交部发言人华春莹被问到有关中方“禁止赴韩游”时说，她没有听说这一情况。华春莹表示，中方对中韩在各领域开展交流合作持积极开放态度。希望韩方同中方一道努力，为两国交流合作进一步创造良好条件，推动中韩关系始终健康顺利地向前发展。