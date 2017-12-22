2017-12-22 人民网－人民日报海外版

图为中俄交通高校国际技术转移中心揭牌仪式。 姚安印摄

千里之行，始于足下。互联互通，需要从交通道路和基础设施的工程建设开始，而交通行业的发展离不开交通类高校提供的人才支持和科研支撑。12月13日至16日，由中国人民对外友好协会主办、长安大学承办的第四届中俄交通大学暨“一带一路”沿线国家及金砖国家交通类大学校长论坛在陕西省西安市举行。本次论坛以“互联互通、合作共赢”为主题，旨在深化中俄及“一带一路”沿线国家和金砖国家高等教育合作，为增进民间友好交往开启新的篇章、作出新的贡献。近70所中国公路、铁路、水运、航空类高校校长，30余所俄罗斯交通类大学校长以及10余所来自“一带一路”参与国家、金砖国家的交通类高校校长参会，共商交通行业发展新趋势和交通类高校交流合作新议题。

畅想交通教育合作新蓝图

会议期间，来自中俄及“一带一路”沿线国家和金砖国家的交通类高校代表齐聚西安，共商中外交通建设合作新方案，畅想交通教育合作新蓝图。

中国人民对外友好协会副会长、中国俄罗斯友好协会副会长宋敬武在开幕式致辞中表示，2014年，首届中俄交通大学校长论坛在俄罗斯圣彼得堡成功举办，成立了中俄交通大学校长联盟，搭建起了中俄两国交通大学合作的重要平台。3年来，两国交通类高校间开展了一系列务实合作，从互派留学生到校际合作，再到中俄高铁研究中心等国家级科研项目的实施，在人文、教育、科研等领域的合作都取得了丰硕的成果。

中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波在致辞中表示，中俄交通大学校长论坛在推动中俄两国高校在交通领域的交流与合作、提高两国高等教育的国际影响力和国际化水平、促进教育对外开放和交通运输行业的发展方面发挥了重要作用，已成为中俄人文交流的重要平台和具有特色的教育合作品牌。

陕西省委常委、政法委书记、副省长杜航伟代表陕西省委、陕西省人民政府致辞表示，陕西是中华文明和华夏文化的重要发祥地，西安是古丝绸之路的起点。当前，陕西正在加快推进“一带一路”建设，打造内陆改革开放新高地，建设“一带一路”核心区。希望能借助中俄交通大学校长论坛这个平台，加强陕西与国内外知名高校的交流合作，搭建更多国际合作平台，增添共同发展新动力，不断提升合作办学水平，携手为“一带一路”建设注入新活力、作出新贡献。

对接重大发展需求

论坛发布了《中俄交通大学校长联盟西安宣言》，呼吁中俄交通类院校互尊互敬、互学互鉴，主动对接两国国家重大发展需求，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等方面开展务实合作，继续深化成员间校际合作与交流，加强产学研用深度融合，力争在交通行业人才培养、科研平台共建、国际和区域性重大工程项目联合攻关、技术服务与咨询等方面取得更加丰硕的成果；组织各类活动，不断丰富联盟合作内涵及形式，保持联盟合作的可持续与稳定，勠力前行，共同推动中俄交通教育事业的繁荣和发展。

由长安大学牵头发起，联合中俄交通大学校长联盟成员单位、交通运输领域的知名企业，组建成立了“中俄交通高校国际技术转移中心”。该中心旨在搭建中俄两国及“一带一路”沿线国家和地区高校、研究机构、企业之间的信息共享平台，围绕交通运输领域信息平台建设、技术难题攻关、构建融合发展体系等方面展开工作，促进中俄两国及“一带一路”沿线国家交通运输领域的科技创新与先进共性技术转移，为国际交通运输产业集群的创新发展提供支撑，使中心成为连接全球交通运输领域创新资源与跨国技术转移的重要枢纽。

论坛期间，以长安大学为代表的国内外交通类高校签署了多项校际合作协议。正如长安大学校长陈峰在签约仪式上所说，本次参与签约的中外高校在基础设施和互联互通建设领域都各有特色，论坛举办者也期望以此为契机，为不同国家高校搭建更多合作平台，借鉴和引进先进的办学经验和优质的教育资源，不断提高产学研用融合能力和办学国际化水平，为深化中俄及“一带一路”沿线国家和金砖国家的高等教育合作、增进友好交往开启新的篇章。

以交通发展促“一带一路”

中国交通运输部总工程师周伟表示，本届论坛以“互联互通，合作共赢”为主题，聚焦“一带一路”建设、交通强国建设和教育对外开放。论坛承办方长安大学始终心系交通、服务交通，为行业快速发展提供了坚强的人才保障和智力支撑。

俄罗斯圣彼得堡国立交通大学校长潘尼契夫·亚历山大·尤里耶维奇表示，近几年中俄两国在交通领域的合作呈现出非常强势的发展劲头，包括交通基础设施建设、教师和学生的互换交流等方面；接下来俄方将和中方一道继续解决更多复杂的问题，开展更多重大项目的合作。

长安大学校党委书记杜向民在致辞中表示，高等学校在推进以“一带一路”建设为重点的国际合作、推动建设人类命运共同体中肩负着特殊使命。作为论坛承办方，长安大学积极响应“一带一路”构想，主动服务国家重大战略需求，深度参与港珠澳大桥、青岛海湾大桥、终南山高速公路隧道、青藏铁路、三峡工程、南水北调等一批重大工程建设，攻克了多项重大科研难题，取得了大量高水平创新成果。他强调，本届论坛在中俄交通大学校长论坛的基础上，扩展到了“一带一路”沿线国家及金砖国家交通类高校，旨在构建更为广泛、更加多元、更有深度、更加持久的合作共赢关系，为“一带一路”国际合作汇聚更多的智慧和力量。论坛聚焦“互联互通、合作共赢”的主题，互联互通既是交通基础设施的硬件联通，也是政策制度的软件联通，更是文化教育的人文联通。希望以论坛为契机，进一步深化不同国家高校之间全方位多层次、多边互动的国际合作机制，进一步拓展以教育交流为纽带、以科研合作为重点、以人才培养为基础的交流渠道，不断增强合作共赢的战略共识，共建中俄及“一带一路”沿线国家和金砖国家交通类高校的命运共同体，为建设“人类命运共同体”作出更大贡献。

第四届中俄交通大学校长论坛取得了丰硕的成果：“一带一路”沿线国家及金砖国家交通类高校首次参与，27所中方高校加入中俄交通大学校长联盟，签署了14项双边合作协议，完成并发布了《西安宣言》，成立了中俄国际交通技术转移中心。作为此次论坛承办方的长安大学，也将以此为契机，大力推进国际化办学，深化校企合作办学机制，引领行业不断创新发展，推动“一带一路”倡议在沿线国家的落地和实施，为交通强国建设提供强大助推力。