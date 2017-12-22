2017-12-22 新华网

12月20日，游客郑少铭骑着OFO“小黄车”经过法国巴黎市政厅。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄

12月20日，在法国巴黎，共享单车维修技工约安·安德里厄在故障OFO“小黄车”旁用手机查看用户提交的故障信息。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄

这是12月16日在法国巴黎协和广场旁拍摄的OFO“小黄车”。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄

12月20日，市民维戈·克莱尔在法国巴黎骑行OFO“小黄车”。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄

12月20日，一位市民在法国巴黎准备使用OFO“小黄车”。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄

12月20日，在法国巴黎，共享单车维修技工约安·安德里厄在维修一辆出了故障的OFO“小黄车”。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄

这是12月20日在法国巴黎街头拍摄的OFO“小黄车”。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄

12月20日，一名游客在法国巴黎准备使用OFO“小黄车”。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄

12月20日，一辆出了故障的OFO“小黄车”被维修好之后在自行车停放点等待被使用。

OFO法国总经理洛朗·肯内尔20日向记者介绍道，OFO“小黄车”进入巴黎后发展势头迅猛，目前日均用户使用量与投放初期相比增长到了以前的四倍。他表示，共享单车在巴黎具有良好发展前景：巴黎市政府计划在2020年到来之时将自行车在市民每日交通出行的占比提高至15%，该数字几乎是现在的3倍。在多个欧洲城市试水成功后，ofo小黄车12月7日宣布入驻法国首都巴黎，目前已在巴黎市区投放了1000辆单车，计划陆续投放上万辆，今后还将登陆法国其他四个城市。新华社记者陈益宸摄