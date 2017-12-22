2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 综合报道，当地时间21日，在避免政府停摆压力下，美国众议院通过一项短期支出法案，让联邦政府营运再延续4周时间。该议案将交由参院表决。

据报道，众议院以231票对188票通过这项法案，提供联邦政府资金至明年1月19日为止。参议院在22日结束前也须这么做，才能避免政府关门。

资料图：美国国会大楼。中新社记者 邓敏 摄

这项短期支出法案将给予美国共和、民主两党议员较多时间，就2018年财政年度(截至9月30日)剩下时间的政府预算达成协议。

该议案之后交由参院表决，至少得有8名参院民主党人加入52名共和党人的行列，为议案投出赞成票，才能使议案得到顺利通过，预计参院随后将会立刻投票。

此外，众院当天还批准了810亿美元的大型灾难援助议案，为此前受到飓风和山火袭击的州提供资金援助。

在星期四的讨论中，众院共和党人表示，虽然这一短期开支议案并不令人满意，但至少给议员们提供了解决长期开支问题的额外时间。

不过民主党人则拒绝支持这一议案，纽约州民主党众议员Nita Lowey说：“短期开支议案就是浪费纳税人钱的一种毫无效率的方式。”

保守共和党人对短期开支议案也不满意，因为该议案并未包括对防务机构和项目的长期拨款。

美国总统特朗普指控民主党企图阻挡这项法案，让联邦政府停摆。

他在“推特”发文指出：“众议院民主党想在假期期间(让政府)关门，分散(社会大众)对相当受欢迎、刚刚通过的减税案的注意力。众议院共和党不会让这种情形发生。”“今天就通过(这项法案)，让我们的政府运作下去！”