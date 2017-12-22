2017-12-22 中国新闻网

中新网12月22日电 据日媒报道，日本政府将于本月22日在内阁会议上决定2018年度预算案。日本2018年度的一般会计预算总额将达97.71万亿日元左右，比2017年度预算增加约2600亿日元，连续6年创出历史新高。

报道称，由于日本老龄化的加剧，医疗和养老等社会保障费增加5000亿日元左右。关于财政收入，预计税收增长1.37万亿日元，达到59.08万亿日元左右。考虑到税收增加，日本将减少国债新增发行额。

关于社会保障费，将采取下调药品政府定价等举措，将“自然增长”在6300亿日元的基础上压缩约1300亿日元。防卫相关费用定为创历史新高的5.19万亿日元，比2017年度增加700亿日元左右，还将列入陆基“宙斯盾”系统等的基本设计费等。

地方交付税为15.51万亿日元左右。考虑到地方税收增加，将减少500亿日元左右。国债费将国债的预期利率定为1.1%，将减少约2300亿日元。

税收以强劲的企业业绩为背景，预计法人税和消费税实现增长。鉴于此，弥补税收不足的国债新增发行额将为33.69万亿日元左右，比2017年度减少约6800亿日元。减少幅度比2017年度增加6000亿日元以上。

报道指出，日本将通过减少国债新增发行额，彰显财政健全化。不过，新的国家债务增加这一事实没有改变，今后仍面临严峻的财政运营。