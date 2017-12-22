2017-12-22 人民网－人民日报

十九大报告规划的蓝图为中国全面建成社会主义现代化强国指明了方向

西方媒体近来广泛报道了习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上所作的报告。十九大报告可以说是对中国未来走向的深刻评估。中国有个成语“静水流深”，习近平总书记所作的报告是经过深思的，我们应该探究其中深层的思想。

我们首先需要认识中国共产党在中国历史上的重要性，继而再深入了解十九大报告在中国共产党历史上的重要意义。

十九大报告规划的蓝图为中国全面建成社会主义现代化强国指明了方向。在十九大报告中，中国承诺继续扩大开放，这令人印象深刻。同样令人印象深刻的还有中国共产党对于中国社会主要矛盾的判断，即中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。经济发展不平衡以及其他问题，与人民更美好的生活愿景相互冲突。

中国走出了一条与西方截然不同的发展道路，即中国特色社会主义道路。这条道路能够克服当前的矛盾，并且向前看。期待未来中国成为创新方面的全球领导者，构建和谐社会，文化更加具有全球吸引力。

中国特色社会主义发展道路根植于中国共产党、政府与人民之间的深刻合作。十九大报告重点强调了党与人民群众的关系。中国特色社会主义道路是动态而非静态的，是一个不断向前推进的工程，着重于以理论和事实为基础制定政策和目标。国家发展需要领导力，这正是中国共产党的使命——带领人民实现中华民族伟大复兴的中国梦。

实现中华民族伟大复兴，意味着中国向新的历史时期迈进。十九大报告是自信和乐观的，折射出对中国传统文化继续为现代化建设服务的信心。中国将继续百花齐放，并鼓励转型与发展。

西方有一句谚语：“没有比好的理论更具有实践价值的东西。”习近平作的报告具有非常深的理论含义。这一理论将目标与合作联系起来，将价值观与市场联系起来，将多样性与创新联系起来，探索社会与经济转型的驱动力。在这些领域，西方与东方可以相互交流。这种交流的唯一障碍是西方教条地坚持只有自己才明白民主。在中国，民主根植于党和人民的密切联系，“中国共产党来自人民、植根人民、服务人民”。

现在，中国可以把影响力扩大到更大的范围。中国坚持对外开放，愿意与其他文化相互交流，对自己的传统文化充满信心。中国提出的“一带一路”倡议，将在优势互补的基础上促进中国和世界实现互利共赢。十九大报告再次强调推动人类命运共同体建设，世界其他国家应该接受这一真诚的提议。

（作者为英国社会科学院院士）