2017-12-22 人民网－人民日报

前不久英国发布的“2017国家品牌指数”排行榜显示，中国品牌总价值逾10万亿美元，位居世界第二；“全球最具价值品牌500强”，2008年中国品牌仅占8席，今年这个数字已达到50席。中国的品牌魅力让世界瞩目。

进入新时代，从中国制造到中国创造，从中国速度到中国质量，越来越多的中国品牌走出国门、享誉世界，在国际市场上成为闪亮的国家名片。

从追赶到并跑领跑，中国品牌化茧成蝶

当地时间11月21日，摩拜单车在德国柏林投入运营，这是摩拜在全球拓展的第200个城市。目前，摩拜已在12个国家运营着超过700万辆单车，每天提供3000多万次骑行，《财富》杂志将其评为“2017年改变世界的50家公司”之一 。

近年来，一大批中国品牌闪耀于国际舞台，在全球掀起中国浪潮。

在印度，凭借920万台手机出货量及23.5%的市场占有率，小米成为2017年三季度第一大手机品牌；在北美，大疆占据了无人机市场的半壁江山，其消费级无人机80%左右的收入来自中国内地以外的市场；中国中车的产品覆盖102个国家和地区，全球83%有铁路的国家和地区都用到了中车产品，中车占全球市场份额保持在30%以上，从2011—2016年，中车海外签约金额、收入均保持30%以上的年均增长率；海尔的产品遍布海外100多个国家和地区，平均每分钟就有125位海外消费者成为海尔用户，今年1—9月海尔实现海外收入507亿元，海外业务收入占比已达到43%。中国品牌的足迹延伸得更远、影响力更大。

从单纯的产品输出到技术输出、标准输出，中国品牌实现逆袭。

“一流企业做标准”，中国企业异军突起。“这是该行业首个由中国主导参与并正式出版发行的国际标准。”今年6月，得知国际标准ISO19720—1正式出版发行的消息，中联重科的负责人很激动。2014年5月，ISO批准中联重科牵头制定国际标准《建筑施工机械与设备 混凝土及灰浆制备机械与设备第1部分：术语和商业规格》，历时3年终于完成草案。今年6月，儿童乘用车国际标准项目委员会秘书处落户昆山好孩子集团，由其负责规划及立项儿童乘用车系列产品所需制定的国际标准，并组织和领导全球行业专家对相关标准的技术要求、测试方法进行研究、规范和确定，以建立全球儿童乘用车的国际标准体系。

甚至在新技术的国际标准制定上，中国企业也发挥着重要作用。华为参与研究与创新的Polar码，被3GPP（国际权威标准组织）确定为5G eMBB（增强移动宽带）场景的控制信道编码方案；华为还与奥迪、宝马、戴姆勒、爱立信、英特尔、诺基亚及高通宣布成立“5G汽车联盟”（5GAA）， 共同推进全球车联网统一标准的孵化。

中国经济发展进入了新时代，品牌建设氛围日渐浓厚。

今年5月，国务院批复，同意将每年5月10日设立为“中国品牌日”，向全社会发出了大力实施品牌战略、推动经济转型升级的动员令。“目前，我国商标注册审查周期从法定的9个月缩短到8个月，同时加大对商标专用权的保护力度。”国家工商总局副局长刘俊臣说，2016年，全国共立案查处侵权假冒案件2.8万余件，涉案金额3.5亿元，有力护航中国品牌的发展壮大。截至11月30日，全国商标申请量达511万件，中国有效商标注册量占世界商标总量的40%以上，连续第十六年位居世界第一。

新时代，呼唤更多中国品牌

新时代，中国品牌建设肩负重任。

新需求呼唤更多优质品牌——

进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民日益增长的美好生活需要，一定程度上包括对品牌的需要。

国家发改委产业协调司负责人王东认为，居民收入水平逐步提高，中等收入群体持续扩大，消费结构不断升级，个性化、多样化、体验式消费特征快速呈现，消费者对产品和服务提出更高要求，越来越讲究品牌消费，将品牌作为消费选择的重要参考。这在客观上要求加快品牌发展。

高质量发展离不开品牌培育——

现阶段，我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。以往靠拼规模、拼速度的粗放式发展模式已难以为继，提质增效、转型升级刻不容缓，品牌建设显得更为迫切。据统计，全球20%的强势品牌占据了80%的市场份额。在激烈的国际竞争中，谁拥有了品牌，谁就占领了制高点。中国经济要迈上新台阶，必须加强品牌培育，提供优质供给，提高“中国制造”的含金量。

质量强国建设亟须壮大中国品牌——

十九大报告提出“质量强国”的新目标。“质量强国，一个很重要的标志就是培育出一批国内外叫得响的品牌，也就是以一批世界一流品牌，带动地区经济发展。”国家质检总局总工程师韩毅说。

从国际发展看，一个国家经济崛起的过程也是质量升级、品牌壮大的过程。当经济社会发展进入转型升级关键阶段，各国政府往往都会把品牌建设上升为国家战略。德国以质量品牌著称，早在上世纪50年代就实施“以质量推动品牌建设，以品牌助推产品出口”的政策，逐步确立了“德国品牌、质量一流”的国家形象。韩国进入21世纪后，专门成立“国家品牌委员会”整合国家资源打造本国品牌。韩毅认为，当中国不断涌现出世界级知名品牌，形成一批品牌形象突出、服务平台完备、质量水平一流的现代企业和产业集群，质量强国的形象也就树立起来了。

瞄准世界一流，唱响品牌大合唱

攻坚克难，中国品牌已结出累累硕果，培育更多世界一流品牌，我们仍须砥砺前行：

创世界一流品牌，中国品牌须练好质量内功。

“企业品牌要建立在品质卓越的产品之上。”珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠说。面对国际金融危机，正是靠着过硬的质量，格力出口逆势扩张，利润税收增长了40%以上；面对消费升级，格力稳坐第一把交椅，市场占有率高达44%。品牌说到底是一种无形资产，必须依附在有形产品上才能充分发挥效用，而质量正是品牌发展的基石。

创世界一流品牌，中国品牌须矢志创新不止。

创新是品牌发展的动力，决定着品牌能走多远。华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研发，近10年累计投入的研发费用超过3130亿元，强势进入2017全球最具价值品牌500强，今年品牌价值上涨21.4%。没有创新，品牌就失去了支撑。“打造一流品牌，必须依靠创新驱动，搭建持续创新平台。”中国航空综合技术研究所主任周宏宇认为。

创世界一流品牌，中国品牌须坚守“工匠精神”。

“十年树企业，百年树品牌”，这其中，“工匠精神”不可或缺。为了让关门声更具质感，锁舌形状、密封条结构经过多轮设计；为了雨滴打在车顶时能听着更悦耳，车顶内衬板改了又改……“苛求”，贯穿吉利汽车设计过程。严谨细致、持之以恒的“工匠精神”，将赋予品牌更久长的生命力。

创世界一流品牌，中国品牌要唱响“大合唱”。

一枝独秀不是春，百花齐放春满园。一些中国品牌已经接近或迈入世界一流阵营，但总体上数量还不多，与中国经济总量全球第二、制造业总量全球第一的大国身份不太相称。迈向品牌强国，需要有一批具备国际知名度、拥有领先技术和独特优势的品牌，形成响当当的中国品牌方阵。

瞄准一流、真抓实干，中国品牌的好声音令人期待！（记者 李心萍）