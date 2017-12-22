2017-12-22 经济日报-中国经济网

提到韩国医疗，很多人首先想到的可能是外科整容和皮肤护理，似乎韩国医疗已经成为实现华丽蜕变重拾人生自信的魔术师。其实，韩国医疗远不止于此。韩国在癌症、心血管疾病治疗和脏器移植等重病治疗技术方面，都拥有世界领先水平。

得益于机器人和先进诊疗技术的应用推广，韩国在癌症治疗方面成效显著。韩国保健产业振兴院的数据显示，韩国胃癌5年生存率高达74.4%，是美国的2.39倍。肝癌5年生存率达32.8%，大肠癌5年生存率达76.3%，都高于美国的水平。

韩国自1990年以来的心血管疾病死亡率下降幅度在经合组织成员国中最大。2014年，韩国缺血性心脏病年龄标准化死亡率（人/每10万人）已降至38.0远低于经合组织成员国的平均值108.1。

器官移植在韩国的历史虽然不长，但在常见的活体肝脏移植、肾脏移植和胰脏移植方面已取得成果。肝脏移植成功率高达94.5%，生存率高达90%，均高于美国。2012-2015年间，韩国共展开942例活体肝脏移植手术，一年生存率高达89.2%，3年生存率高达82.8%，5年生存率高达80.1%，在主要发达国家中处于领先水平。

在久负盛名的皮肤护理和外科整容方面，韩国更是全球公认的“美丽工厂”。 数据显示，2012-2016年，韩国皮肤和整容外科共接待31.7万名外国人，其中包括16.4万名中国人。其中，2016年，赴韩就医的外国游客多达36.4万人（实际患者人数），累计突破156万人，充分反映了韩国作为医疗旅游大国的竞争力。

资料图片:2016年赴韩医疗旅游实际患者人数，来源于韩国保健产业振兴院。

资料图片：2009-2016年赴韩医疗旅游患者增长趋势，来源于韩国保健产业振兴院。