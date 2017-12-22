2017-12-22 人民网－人民日报

12月20日，与会嘉宾在签署澜湄合作媒体联合宣言后合影留念。

外媒记者在2017澜湄合作媒体峰会现场认真听会、做记录。

人民网记者 翁奇羽摄

2017澜湄合作媒体峰会现场。

本报记者 李国良摄

由人民日报社主办的2017澜沧江—湄公河合作媒体峰会12月20日在北京举行。与会澜湄六国34家主流媒体负责人一致认为，媒体应携手为澜湄合作贡献力量、搭建桥梁，当好澜湄合作政策方针的“显示器”、合作对接的“助推器”、噪音杂音的“过滤器”、合作成果的“扩音器”，将澜湄合作的精彩故事传播到世界各地

同饮一江水 命运紧相连

人民日报社社长 杨振武

“同饮一江水，命运紧相连。”澜湄六国因水结缘，澜湄合作因水而兴。两个月前，在中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平总书记呼吁“各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”，这也正是“澜湄合作”内涵的核心体现。

澜湄合作机制于去年3月正式启动以来，这颗种子已经破土而出，绽放出生机勃勃的嫩芽，展现出令人惊叹的“澜湄效率”和“澜湄活力”。和平发展、合作共赢的“澜湄国家命运共同体”正在六国人民心中落地生根。可以说，“澜湄国家命运共同体”既是亚洲命运共同体的具体实践，也是人类命运共同体的缩影呈现。

媒体不仅要做澜湄合作的记录者和传播者，更要做澜湄合作的参与者和建设者。澜湄合作机制的成立，为各国媒体提供了新的广阔舞台，也为我们提出了新的命题。在此，我代表人民日报社向各位媒体同仁发出倡议，希望大家携手承担起媒体应有的使命和担当，为澜湄合作贡献力量、搭建桥梁。一是务实服务，架起信息互通之桥，当好澜湄合作政策方针的“显示器”、合作对接的“助推器”、噪音杂音的“过滤器”、合作成果的“扩音器”，将澜湄合作的精彩故事传播到世界各地。二是凝聚共识，架起民心相通之桥。三是携手并进，架起媒体合作之桥。

澜湄六国是天然相依的友好邻邦，是彼此信任的合作伙伴，是互帮互助的真诚朋友。只要我们各国共同加以呵护，用心予以浇灌，充满朝气的澜湄之树一定能够茁壮成长，结出饱满而甜美的硕果！

媒体肩负共同历史使命

新华通讯社副总编辑 周宗敏

澜湄六国山水相连，人文相通，是你中有我、我中有你的命运共同体。澜沧江—湄公河合作机制因水结缘，是中国按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的外交方针推进周边外交，落实习近平主席提出的建设亚洲命运共同体倡议的生动实践。因为谐音，中国网民给它起了一个很“可口”的名字——“蓝莓”。成立一年多以来，六国精心培育的“蓝莓”茁壮成长，已经成为湄公河次区域最具活力、最具发展潜力的合作机制之一。

澜湄合作取得的成就，与媒体的推动密不可分。人文交流是澜湄合作的三大支柱之一，推动共建澜湄命运共同体，应进一步发挥媒体在促进国家间文明交融、民心相通、互信合作的桥梁和纽带作用，这是澜湄各国媒体共同肩负的历史使命。

人民日报社举办此次媒体峰会，是推动澜湄媒体合作机制化建设的重要行动，是打造六国媒体沟通机制、发声平台的重要举措。澜湄各国媒体应深入开展对话交流，丰富合作形态，提升合作水平，做澜湄文化的传播者、澜湄声音的唱响者、报道创新的开拓者、澜湄命运共同体建设的推动者。

合作更深入 未来更美好

中国国际广播电台副总编辑 任 谦

在新的时代，在推进澜湄合作机制过程中，媒体应该有新的作为。借此机会，我想提出以下几点建议：

第一，设立共同的目标，形成合力，共同发声，使“澜湄合作机制”“命运共同体”的概念在澜沧江—湄公河流域深入人心。

第二，创造更多的机会，举办双边和多边的媒体活动。通过联合采访、联合拍摄、人员互换、主题论坛、培训交流等形式，加强澜湄媒体的粘合力。

第三，利用媒体的影响力，提升公众对澜湄流域内民生问题的广泛关注，并找到合理的解决方案。

我们正处于一个媒体全速发展的新时代，我非常赞赏今天峰会的主题 “澜湄命运共同体，媒体合作新时代”。只有更深入的合作，才有更美好的未来。

清洁能源助力绿色发展

中国长江三峡集团公司副总经理 林初学

澜湄各国山水相连，水资源开发和生态保护是次区域合作的重要事项。三峡集团下属国际业务子企业中国水利电力对外公司，在次区域内耕耘多年，在越南、柬埔寨、缅甸、泰国、老挝等国开展水利水电及基础设施项目建设。

这些工程为湄公河流域水资源的可持续利用、为项目所在国的清洁能源供给发挥着积极作用，也见证了三峡集团与澜湄各国人民的深厚情谊。

澜湄各国社会经济发展潜力大，能源需求持续增长，能源保障要求愈来愈高，能源结构向更加绿色低碳发展。澜湄各国的绿色发展需求与三峡集团的发展愿景、战略定位、技术能力及业务实践高度契合，在“一带一路”倡议和澜湄合作框架下，未来合作空间十分广阔。

建立密切联系协作机制

老挝国家广播电台台长 颇西·乔哈尼冯

老挝媒体将此次峰会视为我们六国媒体合作的起点。会议意义重大，不仅有利于澜沧江和湄公河流域的各国，还直接或间接惠及了全世界。

我们携手打造澜湄次区域共同体，不仅为各成员国经济社会发展提供了支持，还有利于缩小本区域发展差距，带动中国—中南半岛经济腾飞，这一点也是中国“一带一路”倡议中的组成部分。

媒体是确保澜湄合作框架下各项工作顺利推进的重要角色之一，发挥着向人民传递信息，增进人民间相互理解的关键作用。我们六国媒体必须开展合作，在资料信息、广播、电视、报刊等领域保持沟通，共同传播分享信息。我们有必要通过召开媒体领域的专门会议，形成一个相互协作的机制，加强交往、相互取经。

澜湄合作将有利于澜湄沿岸国家和东盟各国在互利共赢、不干涉内政的基础上，密切相互联系，增进彼此理解。愿我们媒体不断密切联系，加强相互协作和交流互鉴。

凝聚智慧共同应对挑战

柬埔寨《和平岛报》执行副总裁 佟·索万隆熙

良好的媒体合作能够促进跨境新闻报道质量的提升，生产出更多可信赖的新闻产品，促进六国国家和人民之间的理解和合作。澜湄合作媒体峰会凝聚了各国媒体智慧，建立了有效的媒体合作机制，不仅为澜湄六国媒体合作发挥了桥梁作用，而且能有力推动六国在文化、经济和政治方面的互利合作。

当前新型新闻机构不断涌现，传统新闻机构需要进行改革来应对这种挑战。我们不能在速度上和新型新闻机构竞争，但是我们能生产出更有质量、更准确、更有新闻价值的新闻内容。

我非常高兴在此次峰会上能有机会与来自中国、老挝、缅甸、泰国、越南的媒体朋友分享经验，共同探讨新时代应对各种挑战的做法。

发展中国家合作的典范

缅甸《北方之星》杂志总编辑 吴温丁

如果用一种诗意的比喻，可以说，澜沧江—湄公河一直在用她的乳汁养育她的六个孩子——中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南。澜沧江—湄公河不仅连接了六个亚洲邻国，还为沿岸地区提供了生活所需，为沿岸各国社会文化发展提供了沃土。今天她又成为哺育沿岸地区经济文化发展之河。

澜湄合作不仅巩固了我们六个国家之间的传统友谊，也推动了彼此间务实合作，同时中国和东盟的交往合作也得到了加强。

如果仔细审视“一带一路”倡议，我们就会发现，中国和东盟的关系变得更加重要了。中国—东盟合作是21世纪海上丝绸之路的重要组成部分。中国—东盟合作的成功有赖于加强澜湄六国合作。

澜湄合作机制成为连接中国和东盟的桥梁，同时连通了东亚和南亚。澜湄合作虽然还没有闻名世界，但它必将成为发展中国家合作的典范。

因此我呼吁，今后我们媒体界要继续交流合作，把澜湄合作的好消息传播给其他国家，传递给世界人民。

媒体在澜湄合作中责任重大

越南越共电子报编委会委员 范德泰

越南位于湄公河下游。我们特别关心并期待各国在规划、使用、调度澜沧江—湄公河水资源方面开展更加密切的合作与协调，确保该地区在当前自然条件面临日益严重的挑战的背景下实现可持续发展。

澜湄合作媒体峰会是六国媒体负责人同中国政府以及企业界、学术界就澜湄合作对各国的影响、澜湄合作的进展和潜力、澜湄框架内媒体合作及其产生的效益等问题进行讨论的宝贵机会。会议还将使各国媒体从业者更清楚地认识到自身在推动澜湄合作中的重大责任。

通过加强在互联互通、产能合作、跨境经济合作、水资源和农业减贫五大优先领域的合作，澜湄合作一定能推动实现可持续发展，其中媒体的作用至关重要。

澜湄合作推动和平繁荣

老挝新闻文化旅游部副部长 沙万坤·拉沙蒙

澜沧江—湄公河合作媒体峰会，不仅对澜沧江和湄公河流域各国意义非凡，对世界上所有直接或间接受益于澜沧江和湄公河的国家也具有重要意义。

澜湄流域六国山水相连，人文相通，传统友谊深厚，各国在政治、安全、经济和可持续发展以及社会人文发展等方面利益紧密攸关，并成为推动澜沧江—湄公河合作的有利因素。澜湄合作倡议的实施将使我们六国人民受益，也将推动亚洲地区和平与繁荣，推动经济全球化发展和亚太地区合作。

我们高度认同和支持中方提出的关于澜沧江—湄公河合作的倡议，支持共建“一带一路”，这将有助于老挝从没有出海口的“陆锁国”发展为同国际地区互联互通的“陆联国”。特别是中老铁路项目，作为老中合作中最重大的项目，它不仅将连通老中两国，也将加强东盟、亚洲等有关国家的互联互通。

澜沧江—湄公河合作，将在互利共赢、互不干涉内部事务的基础上，进一步增强该流域各国及东盟各国紧密联系，深化理解与互信。

构建澜湄国家命运共同体

中国外交部部长助理 孔铉佑

澜湄合作发展迅速，成效显著，已经成为次区域最具活力和潜力的合作机制。我们全面规划了“澜湄格局”，精心构建了“澜湄框架”，共同创造了“澜湄速度”，携手打造了“澜湄模式”。习近平主席对澜湄合作的快速发展给予高度评价，他表示，澜湄合作机制自2016年正式启动以来取得了丰硕成果，体现了“澜湄速度”和“澜湄效率”，培育了平等相待、真诚互助、亲如一家的澜湄文化。

两个月前，中国共产党第十九次全国代表大会成功举行，不仅对中国国家和民族未来发展制定了清晰的路线图和时间表，也做出了中国愿承担更多国际责任，特别是同周边邻国加强睦邻友好和互利合作的坚定承诺。作为澜湄合作共同主席国，中方将在十九大精神指引下，同湄公河国家携手并进，不断提升澜湄合作水平，打造澜湄流域经济发展带，努力构建澜湄国家命运共同体，更好造福六国人民。

澜湄合作媒体峰会契合澜湄合作从培育期迈向成长期的新趋势、新方向，为澜湄合作开辟了新的交流合作领域。希望六国媒体积极报道各领域务实合作，不断增进六国人民的理解与友谊，使澜湄合作的理念在人民心中生根发芽、开花结果。

紧密合作将带来丰硕成果

泰国经理媒体集团新闻1台执行总编辑 索蓬·翁甘

此次媒体峰会的举办可以说是各方努力合作的成果。中国在促成澜湄六国合作中起到了关键性作用，主办方让我们能在友好、真诚的氛围下进行行业交流，让大家能相互支持，协同发展。

对媒体而言，虽然不能直接参与事关国家利益等重大事项的决策，却能为合作创造良好的舆论环境，还能带动其他层面友好合作的开展。所以中方的积极促成和持续的支持十分重要。中国也具备这样的实力。

这次峰会是一个非常好的起点，扬起了我们开展合作的风帆。这样的紧密合作必将带来丰硕的成果，让我们切实行动，共同把合作宣言落到实处，我们必须“值得信赖”。我们将向世界证明：澜湄六国合作必将成为地区合作的典范。

努力讲好澜湄合作故事

云南日报报业集团总编辑 杨 润

中国与湄公河国家经贸文化各领域的交流合作源远流长，并在新的平台和起点上不断巩固加深。云南作为中国直接与湄公河国家接壤的省份，一直在澜湄合作中发挥着积极作用，也在澜湄合作不断加深中受益。

在刚刚结束的第三次澜湄外长会上，各国都表达了对澜湄合作美好前景的期待，提出了对澜湄未来发展的规划和建议及许多务实合作项目。作为新闻媒体，我们同样对推动澜湄合作、构建澜湄国家命运共同体抱有极大的憧憬和向往。

促进澜湄区域互联互通

中国铁路总公司副总经理 李文新

中国铁路总公司高度重视与澜湄地区国家铁路合作，认真贯彻落实澜湄各国领导人达成的共识，充分发挥自身优势，在澜湄合作框架下，积极互联互通，造福各国人民。

人民日报不久前刊发了一篇长篇报道，讲到在老挝万象省丰洪县，中老铁路沿线有群孩子会经常到中老铁路施工现场看一看。他们对施工工人齐声说：“我要坐火车去中国！”这一幕生动表达了湄公河流域广大人民群众对加快铁路建设的期盼，也激励着我们与各国共同推动澜湄地区铁路发展。

制图：张芳曼