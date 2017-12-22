2017-12-22 中国经济网-《经济日报》

麦肯锡和《时装商业评论》联合发布报告称 亚洲新兴经济体将领跑时尚市场消费

本报纽约电 记者朱旌报道：由麦肯锡和《时装商业评论》近日联合发布的《2018年度全球时尚业态报告》称，2018年全球时尚市场规模可达2.5万亿美元，新兴市场消费份额或将赶超西方，亚洲新兴经济体将领跑全球时尚市场消费。

报告指出，全球时尚产业正处于良性发展阶段，2018年仍将持续增长。2018年行业平均收益增幅将比2016年提高近3倍，可达3.5%至4.5%，超过2017年2.5%至3.5%的增长率。时尚行业的税前总体利润率预计将稳定在10%。

报告指出，此轮行业恢复性增长的主要推力来自亚洲、非洲、拉美等新兴市场以及欧洲的新兴市场。根据预测，2018年亚洲新兴市场（印度、越南、中国等）将取得6.5%至7.5%的收入增长，欧洲新兴市场（罗马尼亚、俄罗斯、土耳其等）的增长率略低，将为5.5%至6.5%。相比之下，北美和欧洲成熟市场的增长率仅为1%至3%。

报告指出，2018年将成为时尚产业的分水岭，亚洲市场将会自成一派，将出现前所未见的景象——全球一半以上的服装与鞋履销售额都出自欧洲与北美之外，亚太、拉美等地区的新兴市场将显著崛起。此外，2018年时尚产业将面临空前的颠覆性变革，原因在于客户要求更高、高端产品市场和平价市场两极分化。

报告预测了2018年时尚行业发展将出现的主要趋势。第一种趋势与全球经济发展有关，亚洲跃居为全球技术创新的引领者，全球一半以上的线上销售额以及三分之二的电商“独角兽”均来自亚洲；第二种趋势将由消费者塑造，其中包括在线销售平台对市场的主宰。在线销售平台继续崛起，将成为下一年时尚消费的引领者；第三种趋势涉及时尚体系本身，包括业内对可持续发展的重视以及人工智能对整个价值链的推动作用。人工智能将带来设计和市场营销方法的革新。

此外，根据最新的“麦肯锡全球时尚指数”，时尚行业前20%的顶级时装企业总利润相当于整个行业价值增长的144%。时尚消费市场和生产领域也将呈现两极分化的状况，中档服装的经营者将持续承受压力，奢侈品、平价品以及折扣品经营者的发展增速则不断加快。同时，时尚产业也面临其他层面的转型。随着消费者对数字技术越来越熟悉，客户对时尚产品便利性、价格、品质、创意和个性化因素的期望也将提高。总之，2018年时尚产业将出现几个决定性的主题：亚洲时尚企业将在国际舞台上继续闪耀；大规模的个性化定制成为潮流；人工智能最新技术将在时尚领域加快普及。