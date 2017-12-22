2017-12-22 中国新闻网

视频：韩国一运动中心火灾 已致数十人伤亡来源：央视新闻

中新网12月22日电 综合报道，21日，位于韩国忠清北道堤川市的一座8层的体育中心发生火灾，已经导致数十人伤亡。据称，事发当时，位于该体育中心二楼洗浴设施的客人被困而无法逃离现场，是造成重大人员伤亡的主要原因。

此外，2018年韩国平昌冬季奥运会筹委会原订22日在堤川举行奥运圣火传递仪式，在发生这次事件后，筹委会一名拒绝透露姓名的委员表示：“我们决定取消活动，以悼念大火的死难者。”

当地时间12月21日下午3点53分，韩国庆尚北道堤川市下所洞一栋8层建筑突发大火。

报道称，据推测，该大楼的一层停车场于当地时间下午15时53分左右起火以后，火苗沿着该大楼的外墙和楼梯而迅速蔓延到整座建筑。发生火灾的建筑里有洗浴设施、健身中心和餐厅等，白天流动人群较多。

消防队员在火灾发生以后8分钟便抵达现场，由于火势凶猛而无法一时灭火，而从而造成重大人员伤亡。

消防人员表示，因大火跑到屋顶躲避的20人成功获救。

据韩联社报道，共有29人因此次火灾死亡，他们多数都是被困在位于二层的洗浴设施中。另外有26人受伤，主要是因为吸入烟雾，他们已经被送往医院接受治疗。此前，已有跑到屋顶躲避的20余人成功获救。

大约有49辆消防车，60名消防员以及两架消防直升机前往现场灭火。

据忠清北道消防本部介绍，截至21日晚间，火灾已经被扑灭，消防队员开始在该体育健身中心大楼的每层楼房进行搜查。由于大楼内部结构较为复杂，救助搜查工作还需要一定的时间。因此，遇难人数还有可能增加。