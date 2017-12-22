2017-12-22 中国新闻网

视频：目击者拍下墨尔本汽车冲撞行人现场 民众惊慌奔逃来源：央视网

中新网12月22日电 综合报道，当地时间22日下午，澳大利亚墨尔本市中心一个繁忙路口发生汽车冲撞行人事件，造成19人受伤。警方逮捕了包括司机在内的两名男子。警方称，司机系“蓄意”撞人，但尚无迹象显示这是一起恐怖袭击。

报道称，事件发生在当天下午16时30分左右，地点是墨尔本中央商业区内的弗林德斯大街，当时那里到处是为圣诞节购物的人。这辆SUV在十字路口闯红灯，撞倒多名行人，随后冲上附近一个电车站后停下。司机被一名下班警员制服。

当地时间12月21日，澳大利亚墨尔本发生汽车冲撞人群事件，造成多人受伤，司机已被逮捕。

维多利亚州代理警察总长巴顿称，司机是一名32岁的阿富汗裔澳公民，名叫赛义德·诺里(Saeed Noori)。他有精神病史和吸毒史，曾触犯交通规则和犯下“轻微攻击”事件。另外一名4岁的重伤儿童的情况有所好转。

据澳大利亚新闻网报道，巴顿在当地时间22日早晨的记者会上称，19名伤者中目前有12人仍在医院，其中，一名80多岁的男子情况危急，有生命危险。

警方还在事发现场逮捕了一名24岁男子，他当时在录像，警察后来发现他的背包里有多把刀。不过巴顿说，该男子“很可能”与冲撞事件没有关系。

在该交通交叉口旁经营一家甜甜圈店的斯陶巴斯说，肇事汽车以时速达100公里的速度冲来，而当时该交叉口人潮拥挤。

另一目击者戴维称，当时约有40至60人正横过马路，他突然听到身后响起引擎声和撞击声，回头一看便发现多名行人被撞后倒卧地上。

图为救援现场。

澳总理特恩布尔在“推特”发文，对事件感到震惊，并向伤者致以慰问；墨尔本所属的维多利亚省省长安德鲁斯形容事件可怕，他特别赞扬拘捕疑犯的下班警员奋不顾身保护公众。

墨尔本是澳第二大城市。事发之后，为了防止恐怖分子利用车辆冲撞人群，墨尔本当局已经在市中心多个地点安装了大约140个混凝土短柱。澳最大城市悉尼也已在主要的行人通道设置混凝土障碍物。

在出事地点大约数百公尺外的地方，今年1月也发生了一起汽车冲撞事件，但那起事件已经证实跟恐袭无关。 当时，一名男子将汽车撞向墨尔本最繁忙商场外的行人，造成6人死亡。