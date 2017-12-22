2017-12-22 中国新闻网

视频：津巴布韦总统首度发表国情咨文来源：央视新闻

中新社约翰内斯堡12月21日电(记者 宋方灿)12月21日，津巴布韦总统姆南加古瓦对南非展开就职后的首次出国访问，受到南非总统祖马的热情招待。在对在南非的津巴布韦商人发表讲话时，姆南加古瓦表示将全力改善津巴布韦的经济，欢迎在南非的上百万同胞回家。

津巴布韦上个月发生领导人更替，已连续执政37年的总统穆加贝11月21日宣布辞职，姆南加古瓦于11月24日正式就任总统。此次访问南非，是姆南加古瓦对南非的首次工作访问，也是他就任总统后首次正式到国外出访。

为了凸显两国间的紧密关系，祖马在自己的一处官邸接待来访的姆南加古瓦。两人回忆了共同被迫逃亡到莫桑比克时在一起并肩作战的那段历史，当时他们分别为南非非国大和津巴布韦民盟负责情报和安全工作。

在会谈中，祖马总统与姆南加古瓦总统强调，将进一步加深业已十分密切的邻国关系，继续加强两国的经贸往来与合作，并将此作为双边委员会工作日程的关键职能。南非将支持姆南加古瓦振兴过去多年中饱受制裁和其他挑战打击的津巴布韦经济的使命。姆南加古瓦特别感谢祖马对于居住在南非的津巴布韦人给予的热情与友善。两人还互相祝贺对方所在的执政党举行了全国代表大会，并成功进行了换届选举。

南非是津巴布韦最重要的邻国，两国关系十分密切。目前，在南非有上百万的津巴布韦人工作、生活，其中很多人是以难民的身份滞留并非法打工。在与在南非的津巴布韦商人见面时，姆南加古瓦呼吁在南非的津巴布韦人回家，并将在南非学到的技能最大可能地应用到重建津巴布韦经济和发展中去。“津巴布韦是你们的家，欢迎回家。”姆南加古瓦说，“我要说的是，希望我们可以达成共识，让过去的就过去吧，我们应充满希望地放眼未来。”(完)