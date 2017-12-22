2017-12-22 中国新闻网

视频：一艘渡轮在菲律宾附近海域沉没来源：央视综合

中新网马尼拉12月22日电 (记者 关向东)菲律宾海岸警卫队21日晚通告，一艘名为“梅沙拉夫2号”(“Mercraft2”)载有251人的轮渡，上午8时30分从位于奎松北部的Real港开出，遭遇恶劣天气11点30分倾覆，沉到因凡塔水域。上午11时接警后，菲海岸警卫队3艘救援船赶往出事地点展开救援。截至晚9时，已知至少4人死亡，240人获救，尚有7人失踪。

2男2女4名遇难者的身份仍在由菲内政部和地方政府部门核实，打捞上来的遗体，被送到奎松的一家地区医院。

菲律宾海岸警卫队说，这艘轮渡倾覆时搭载了251名乘客，获救的240人，其中218人来因凡塔，22人来自奎松。获救和失踪者的名字仍在处理中，等待来自海岸警卫队的官方报告。

其中199人获救者已被送往巴兰吉·迪纳希坎(BarangayDinahican)的“幸存者区”，当地提供医疗、食品和保暖衣物等。尚未确诊的受伤乘客已被送往位于Real的一家地区医院。获救者过夜的临时避难所位于因凡塔的一家多用途中心。

据当地媒体报道，菲律宾海岸警卫队北奎松分部、因凡塔市防灾减灾管理办公室、巴兰吉·迪纳希坎急救中心的救援人员仍在进行搜救。菲陆军、空军与海岸警卫队合作，为空中搜救人员提供飞机。

中国驻菲律宾使馆表示，目前尚未收到失事渡轮上有中国公民的报告。(完)