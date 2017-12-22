2017-12-22 环球时报

29人瞬间丧命！韩国体育中心突发大火 系本月第二起重大事故

【环球时报驻韩国特派记者 陈尚文】21日下午，韩国忠清北道堤川市一座8层楼的体育中心发生火灾。截至当地时间22时30分许，大火已造成29人死亡，29人受伤。

据韩联社报道，火灾发生于当地时间15时53分许。据忠清道当地消防部门推测，火灾由停放在一层停车场的汽车引发，之后蔓延至整栋建筑。目前的29名遇难者包括23名女性和3名男性，另外3人性别不详。其中20名死者在火灾发生时位于大楼2层的桑拿房内，遇难者大多因吸入烟气窒息而死亡。29名受伤者中包括22名男性和7名女性。伤者目前已送至医院接受治疗。

消防部门在接到报案后出动49辆消防和急救车辆、2架直升机以及494名消防人员参与救援。由于位于大楼1层的停车场火势严重，大楼周围的很多车辆也被大火烧着，救助队在初期进入火灾现场时遇到障碍。此后，由于天气寒冷导致救援设备出现故障，且建筑内部因火灾产生大量烟雾和有毒气体，导致灭火工作遇到很大困难。当地时间17时40分许，明显火势得到控制后，消防人员立即进入建筑内部展开搜救。

据悉，建筑外墙的材料为泡沫塑料外包裹水泥的贴面板，遇火后极易燃烧。火势因此顺着中央通道顷刻间蹿到建筑高层。薄弱的建筑材料成为火势迅速蔓延的原因。此外，大火烧至1层天花板后堵住唯一的出入口，从源头上封锁住困在建筑内部的人员，是造成大规模人员伤亡的原因。该建筑为多功能复合型设施，其2层至3层为桑拿房，4层至7层为健身房，8层餐厅。白天事发时，有众多民众在楼内，因此官方估计伤亡人数仍可能上升。该大楼内部的装修材料大多在遇火时可排出有毒气体，这些毒气和烟气严重阻碍了被困者看清路线并逃生，这也是造成大量伤亡的一大原因。

火灾发生后，韩国总统文在寅表示，对大型火灾发生造成人员伤亡感到非常遗憾。他要求以行政安全部部长为中心，快速展开灭火和救助工作，希望将人员伤亡降到最小。文在寅还叮嘱消防员注意安全，并要求快速掌握遇难者身份以便快速通知其家属。韩国政府当天在消防厅和堤川市分别启动中央事故处理中心和地区灾难安全应对中心。以行政安全部为中心组成应急支援团，处理善后工作。

接下来，消防人员和警察将进一步搜寻是否有其他遇难者，并集中调查火灾原因。近年来，韩国重大安全事故频发，造成大量人员伤亡，引起韩国舆论的强烈追问和质疑。本月3日，韩国仁川近海发生船只相撞事故，造成13人死亡，2人失踪。这起事故让韩国公众想起2014年震惊世界的世越号沉船事件，当时共造成295人死亡，而时任总统朴槿惠却在事发7小时后才露面，被韩国舆论激烈抨击。另据韩联社报道，2008年韩国一冷冻仓库发生火灾，造成40人死亡。