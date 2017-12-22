2017-12-22 中国新闻网

视频：目击者拍下墨尔本汽车冲撞行人现场 民众惊慌奔逃来源：央视网

中新网12月22日电 综合报道，澳大利亚墨尔本市中心21日发生汽车冲撞行人事件，造成19人受伤，嫌犯被逮捕，这是该地一年内发生的第二起汽车撞人事件。当地警方表示，这是一起“孤立”的蓄意袭击事件，与恐怖主义没有关联。然而，撞人事件令现场目击者惊魂难安，多场圣诞活动被取消。

警方正在对此展开调查。汽车司机及另一人已被拘留。

汽车冲撞人群：19人伤 嫌犯被捕

当地时间21日下午，澳大利亚墨尔本市中心一个繁忙的十字路口上演惊魂一幕，一名男子驾驶白色SUV未减速撞向行人，多名行人当场被撞倒。

据悉，肇事司机当场被一名未当值的警察制服，随后被警方拘押。此后，又有一人因在现场拍摄视频和携带刀具被逮捕。

警方调查后表示，肇事司机系一名32岁的阿富汗裔男子，有吸毒史和精神健康问题。另外一名被逮捕的24岁男子，经调查后，被指与此次冲撞事件无关联。

澳大利亚警方事后宣称，此次冲撞事件共造成19人受伤，包括一名学龄前儿童。其中，4人重伤，15人伤势稳定。受伤者中包括肇事司机和制服司机的警察。

12月21日，澳大利亚墨尔本发生汽车冲撞人群事件，造成十余人受伤。

目击者惊魂难安 圣诞活动取消

此次汽车冲撞人群事件发生在墨尔本市中心最繁忙的地区，事发时周围民众较多，大家四散奔逃，场面一度十分混乱。

在附近甜甜圈店工作的一名目击者表示，可以听到从街上传来的噪音，这辆白色汽车接近十字路口，把每一个人都撞倒了。到处都有人们在哭泣，人们四处奔逃，最后车子撞上了路中间的什么东西，最后停在了路的左侧。

这名叫苏的目击者称：“他似乎没有踩剎车，什么也没有，只是在十字路口把每一个人撞倒。”

此次冲撞事件发生在圣诞节前夕，对圣诞活动造成一定影响。21日晚，墨尔本市区和达克兰区的圣诞活动被取消。

澳大利亚总理特恩布尔也在推特发文，称这是一起“令人震惊的事件”，并对事件受伤者表达了慰问。

图为警方控制现场。中新社发 嘉迪 摄

警方：孤立事件 无关恐袭

市中心汽车冲撞行人事件发生后，澳大利亚警方迅速应对，并召开发布会进行情况说明。警方表示，冲撞事件系“蓄意”行为，肇事司机系故意碾压路人。

在被多次问及冲撞事件是否与恐怖主义有关联时，警方表示，目前没有证据表明与恐怖主义或极端主义有关联。

警方还强调，这是一起“孤立”的事件，并不会增加马上要到来的节礼日等大型活动的风险。

当地官员和警方认为威胁风险并未增加，呼吁墨尔本人继续正常的生活，不要刻意避免公共活动。

不过，澳大利亚反恐机构和警方12月上旬曾加紧采取安全措施，因为随着圣诞节来临，澳大利亚正在进入袭击风险最高的季节。为应对恐袭风险，澳大利亚墨尔本CBD正建立一个扬声器网络，当紧急情况出现时，可以警示人们。

当地时间1月20日，一辆汽车高速冲进澳大利亚墨尔本的购物人群。

一年内两起撞人事件 有无关联？

然而，这并不是墨尔本市中心第一次发生此类事件。今年1月20日，市中心也曾发生汽车冲撞事件，造成多人死亡。事发地点就在弗林德斯街火车站外一个繁忙的十字路口，离今天的事发地点仅几个街区。

当时，一名嫌疑人驾驶一辆枣红色汽车在弗林德斯街与史旺斯顿街来回绕了好几圈，过后左转进入柏克街购物商场的行人徒步区，撞向熙来攘往的人群，最终造成6人死亡。这起事件也被定义为“孤立”事件，与恐袭无关。

今年6月，为了防范汽车冲撞等袭击事件，澳大利亚墨尔本CBD地区的许多建筑前都安装起了大型混凝土护柱。但是，仍难防住袭击者。

不过，警方今天表示，虽然都是汽车冲撞人群事件。但没有迹象表明，这两起事件有任何关联。(完)