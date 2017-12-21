2017-12-21 中国新闻网

中新社金边12月21日电 (记者 黄耀辉)澜湄合作专项基金柬埔寨首批项目21日在金边签约。柬埔寨政府顾问、澜湄事务高官索西帕纳博士在签约现场接受中新社记者专访时表示，“澜湄合作机制”更愿意做一个接地气的“推土机”。

索西帕纳称，启动签约的16个合作项目牵涉不少部门，需要“推土机”的精神来推进合作，这也表明该机制不是在空谈。他表示，“澜湄合作机制”6个成员国文化相似，柬埔寨愿与中国及湄公河流域国家合作，分享政治互信。

索西帕纳说，“澜湄合作机制”是该区域最新的合作机制，但却是发展最快的机制，成立后很快推进到领导人峰会级别。澜湄合作第二次领导人会议即将召开，显示了该机制的活力，以及有关各方的合作意愿。他称其他合作机制通常要很多年才能达到外长级别。

索西帕纳对记者表示，柬埔寨需要提升工业水平，而中国的支持和帮助很重要，尤其是中国的专业技术培训能力，能为柬埔寨培训年轻的企业家、技术人员，两国之间的相互信任、相互交流和相互尊重比金钱更重要。

索西帕纳表示，由于“澜湄合作机制”强调平等、尊重，柬埔寨作为小国也能为促进“澜湄合作机制”发展作出大的贡献。

索西帕纳还说，明年是柬中两国建交60周年，两国有意愿提升双边关系。(完)