2017-12-21 中国新闻网

视频：一艘渡轮在菲律宾附近海域沉没来源：央视综合

中新网马尼拉12月21日电 菲律宾海岸警卫队发言人阿曼德·巴利洛21日通告，一艘载有251人的轮渡，上午8时30分从位于奎松北部的Real港开出，在恶劣天气中倾覆。海岸警卫队3艘救援船已赶往出事地点展开救援。截至下午5时30分，已知至少4人死亡，166人获救，人员伤亡情况正在核实中。

中国驻菲使馆已经向菲主管部门核实了解情况，但截至下午6时，驻菲使领馆尚未收到有关中国公民搭乘该船只，以及伤亡的报告。

巴利洛说，该渡轮在距离Real港大约9英里的地方倾覆后，发出了求救信号，菲律宾海岸警卫队上午11点左右收到了这艘船沉没的报告。

巨浪把这艘船砸得粉碎，导致它沉入了位于Infanta镇附近的Barangay村的Dinahican海域。

菲律宾海岸警卫队派出3艘船只和军用直升机前往事故区域，试图利用白天的阳光搜救。菲律宾GMA News下午5时30分播出新闻说，巴利洛援引菲律宾海岸警卫队北奎松城司令报告：“有166人获救，4具尸体被打捞上来。”

在菲律宾的许多岛屿之间航行的船只事故很常见，船只经常超载。但巴利洛表示，周四的情况并非如此，渡轮有容纳280人的能力。他认为这次事故很有可能是由于恶劣的天气造成的。当日救援行动也受到大雨和巨浪的阻碍。

据《每日问询者》即时新闻网报道，菲参议院公共服务委员会主席坡发表声明：“当天的首要任务是立即营救被倾覆的船只上的乘客。”

她表示，尽管有报道称这艘船并没有超载，但敦促当局确定事故的原因，还是可预防人为灾难。

在事件发生后，坡呼吁建立国家运输安全委员会，“这将确保有更好的安全标准来防止灾难的发生。”(完)