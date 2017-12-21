2017-12-21 人民网-国际频道 原创稿

默剧《齿轮》剧照。许永新 摄

人民网东京12月21日电（许永新）21日，日本人气默剧《齿轮（GEAR）》在千叶港口剧场举办媒体招待会，多家中日媒体记者到场观看。

该剧讲述的是一个感人故事：在一家破旧的玩具工厂里，以前曾是商品的人偶，在与仍在工作的人形机器人接触过程中，获得人类情感，并越来越接近于人类。《齿轮（GEAR）》以默剧的表现形式，通过表情及肢体语言表演，因此外国人和小孩都能欣赏。

该剧运用配合建筑物立体结构的光雕投影以及最多可以输出1600万种颜色的激光等技术，再加上身怀各种绝技的演员，使得该剧可视性极强。对演员们的精彩表演，观众不断报以热烈的掌声。

据悉，该剧2012年发祥于日本京都，到今年10月份，已经演出2千次，吸引观众15万人以上。这次是首次进入关东地区，将从22日开始正式公开演出。

默剧《齿轮》剧照。许永新 摄

人民网东京12月21日电（许永新）21日，日本人气默剧《齿轮（GEAR）》在千叶港口剧场举办媒体招待会，多家中日媒体记者到场观看。

该剧讲述的是一个感人故事：在一家破旧的玩具工厂里，以前曾是商品的人偶，在与仍在工作的人形机器人接触过程中，获得人类情感，并越来越接近于人类。《齿轮（GEAR）》以默剧的表现形式，通过表情及肢体语言表演，因此外国人和小孩都能欣赏。

该剧运用配合建筑物立体结构的光雕投影以及最多可以输出1600万种颜色的激光等技术，再加上身怀各种绝技的演员，使得该剧可视性极强。对演员们的精彩表演，观众不断报以热烈的掌声。

据悉，该剧2012年发祥于日本京都，到今年10月份，已经演出2千次，吸引观众15万人以上。这次是首次进入关东地区，将从22日开始正式公开演出。

默剧《齿轮》剧照。许永新 摄

人民网东京12月21日电（许永新）21日，日本人气默剧《齿轮（GEAR）》在千叶港口剧场举办媒体招待会，多家中日媒体记者到场观看。

该剧讲述的是一个感人故事：在一家破旧的玩具工厂里，以前曾是商品的人偶，在与仍在工作的人形机器人接触过程中，获得人类情感，并越来越接近于人类。《齿轮（GEAR）》以默剧的表现形式，通过表情及肢体语言表演，因此外国人和小孩都能欣赏。

该剧运用配合建筑物立体结构的光雕投影以及最多可以输出1600万种颜色的激光等技术，再加上身怀各种绝技的演员，使得该剧可视性极强。对演员们的精彩表演，观众不断报以热烈的掌声。

据悉，该剧2012年发祥于日本京都，到今年10月份，已经演出2千次，吸引观众15万人以上。这次是首次进入关东地区，将从22日开始正式公开演出。

默剧《齿轮》剧照。许永新 摄

人民网东京12月21日电（许永新）21日，日本人气默剧《齿轮（GEAR）》在千叶港口剧场举办媒体招待会，多家中日媒体记者到场观看。

该剧讲述的是一个感人故事：在一家破旧的玩具工厂里，以前曾是商品的人偶，在与仍在工作的人形机器人接触过程中，获得人类情感，并越来越接近于人类。《齿轮（GEAR）》以默剧的表现形式，通过表情及肢体语言表演，因此外国人和小孩都能欣赏。

该剧运用配合建筑物立体结构的光雕投影以及最多可以输出1600万种颜色的激光等技术，再加上身怀各种绝技的演员，使得该剧可视性极强。对演员们的精彩表演，观众不断报以热烈的掌声。

据悉，该剧2012年发祥于日本京都，到今年10月份，已经演出2千次，吸引观众15万人以上。这次是首次进入关东地区，将从22日开始正式公开演出。