2017-12-21 中国新闻网

中新社金边12月21日电 (记者 黄耀辉)澜湄合作专项基金柬埔寨首批项目21日在金边签约。中国驻柬埔寨王国大使熊波、柬埔寨国务兼外交国际合作部大臣布拉索昆、柬王国政府顾问、澜湄事务高官索西帕纳等中柬官员出席签约仪式。

熊波大使对柬首批基金项目顺利启动表示祝贺。他说，澜湄合作是澜湄流域国家共商共建共享的新型次区域合作机制，启动后很好地发挥了域内六国地缘相近、命运相连、经济互补的优势，在不到两年迅速从培育期过渡到成长期，展现了独具一格的“澜湄速度”“澜湄效率”和“澜湄模式”，显示了强大的生命力和强劲的发展势头。

熊波说，澜湄合作的强大发展动力源自六国领导人强有力的政治引领、高度的政治共识和旺盛的经济社会发展需求，源自六方务实高效、项目为本、民生为先的合作模式。

熊波赞誉柬外交大臣布拉索昆作为机制首任共同主席发挥了无可替代的重要作用，称第一批澜湄合作专项基金项目柬方申报、获批项目最多，体现了柬方对澜湄合作的积极态度和参与热情，而项目的实施，将有助于柬埔寨加快发展、改善民生，有利于澜湄流域国家的互利合作和共同发展。

熊波介绍说，刚刚结束的澜湄合作第三次外长会达成很多重要共识，取得圆满成功，为澜湄合作第二次领导人会议做好了充分扎实的准备，为机制未来发展指明了方向，注入了新的强大动力，并给域内国家和人民带来实实在在的利益。

熊波表示，中方愿同柬方等澜湄国家密切配合，落实好专项基金支持的各个项目，共同打造澜湄流域经济发展带，共同构建澜湄国家命运共同体，进而为打造中国一东盟和亚洲命运共同体作出应有贡献。

布拉索昆表示，感谢中国政府和人民对柬埔寨，以及澜湄流域国家和人民的支持，有信心把澜湄合作机制变成务实高效的区域合作机制。(完)