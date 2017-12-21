2017-12-21 人民网-国际频道

哈萨克斯坦共和国外交部副部长卡玛尔季诺夫致辞。本网记者 李炎摄

人民网北京12月21日电 （李焱）本月20日，哈萨克斯坦签证受理中心开业典礼在北京举行，哈萨克斯坦共和国外交部副部长卡玛尔季诺夫，中国国家旅游局副局长魏洪涛、哈文化和体育部副部长扩扎哈帕诺夫等出席并致辞。

卡玛尔季诺夫在致辞中讲到，今年是哈中建交2 5周年，哈萨克斯坦和中国建立的战略合作模式，已成为其他国家的典范。两国在文化人文领域的往来也逐年加深。哈萨克斯坦在北京签证代办中心的开幕将为两国合作的进一步发展做出贡献，便于为中国公民及时办理哈萨克斯坦签证，为其到访哈萨克斯坦提供便利条件。

与此同时，居住在中国其他地区的申请人有机会通过签证中心与TLScontact合作进行签证申请，无需申请人亲自前往大使馆。这将有助于哈中两国在旅游领域的互利合作关系和发展。

魏洪涛副局长对签证受理中心的开业表示热烈祝贺，并表示，签证政策是否便利是影响入境旅游发展的重要因素。签证代办中心的成立是哈方便利中国游客访哈所做出的切实努力，中方对此举表示高度赞赏。

哈文化和体育部副部长扩扎哈帕诺夫在致辞中讲到，在一带一路政策的指引下，2017年为国际游业的稳定发展年和中国丝绸之路年。在这一年哈萨克斯坦完成了在阿斯塔纳和阿拉木图国际机场对过境的中国公民实行72小时免签证旅游。哈萨克斯坦政府已决定延长这一免签证制度到2018年年底，并考虑为60岁以上的中国公民免除哈萨克斯坦的签证。

中国国家旅游局副局长魏洪涛致辞。本网记者 李炎摄

人民网北京12月21日电 （李焱）本月20日，哈萨克斯坦签证受理中心开业典礼在北京举行，哈萨克斯坦共和国外交部副部长卡玛尔季诺夫，中国国家旅游局副局长魏洪涛、哈文化和体育部副部长扩扎哈帕诺夫等出席并致辞。

卡玛尔季诺夫在致辞中讲到，今年是哈中建交2 5周年，哈萨克斯坦和中国建立的战略合作模式，已成为其他国家的典范。两国在文化人文领域的往来也逐年加深。哈萨克斯坦在北京签证代办中心的开幕将为两国合作的进一步发展做出贡献，便于为中国公民及时办理哈萨克斯坦签证，为其到访哈萨克斯坦提供便利条件。

与此同时，居住在中国其他地区的申请人有机会通过签证中心与TLScontact合作进行签证申请，无需申请人亲自前往大使馆。这将有助于哈中两国在旅游领域的互利合作关系和发展。

魏洪涛副局长对签证受理中心的开业表示热烈祝贺，并表示，签证政策是否便利是影响入境旅游发展的重要因素。签证代办中心的成立是哈方便利中国游客访哈所做出的切实努力，中方对此举表示高度赞赏。

哈文化和体育部副部长扩扎哈帕诺夫在致辞中讲到，在一带一路政策的指引下，2017年为国际游业的稳定发展年和中国丝绸之路年。在这一年哈萨克斯坦完成了在阿斯塔纳和阿拉木图国际机场对过境的中国公民实行72小时免签证旅游。哈萨克斯坦政府已决定延长这一免签证制度到2018年年底，并考虑为60岁以上的中国公民免除哈萨克斯坦的签证。

参会嘉宾为中心开幕剪彩。本网记者 李炎摄

人民网北京12月21日电 （李焱）本月20日，哈萨克斯坦签证受理中心开业典礼在北京举行，哈萨克斯坦共和国外交部副部长卡玛尔季诺夫，中国国家旅游局副局长魏洪涛、哈文化和体育部副部长扩扎哈帕诺夫等出席并致辞。

卡玛尔季诺夫在致辞中讲到，今年是哈中建交2 5周年，哈萨克斯坦和中国建立的战略合作模式，已成为其他国家的典范。两国在文化人文领域的往来也逐年加深。哈萨克斯坦在北京签证代办中心的开幕将为两国合作的进一步发展做出贡献，便于为中国公民及时办理哈萨克斯坦签证，为其到访哈萨克斯坦提供便利条件。

与此同时，居住在中国其他地区的申请人有机会通过签证中心与TLScontact合作进行签证申请，无需申请人亲自前往大使馆。这将有助于哈中两国在旅游领域的互利合作关系和发展。

魏洪涛副局长对签证受理中心的开业表示热烈祝贺，并表示，签证政策是否便利是影响入境旅游发展的重要因素。签证代办中心的成立是哈方便利中国游客访哈所做出的切实努力，中方对此举表示高度赞赏。

哈文化和体育部副部长扩扎哈帕诺夫在致辞中讲到，在一带一路政策的指引下，2017年为国际游业的稳定发展年和中国丝绸之路年。在这一年哈萨克斯坦完成了在阿斯塔纳和阿拉木图国际机场对过境的中国公民实行72小时免签证旅游。哈萨克斯坦政府已决定延长这一免签证制度到2018年年底，并考虑为60岁以上的中国公民免除哈萨克斯坦的签证。