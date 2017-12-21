2017-12-21 中国新闻网

中新网12月21日电 据南美侨报网报道，巴西计划部部长迪奥古•奥利维拉(Dyogo Oliveira)19日表示，公务员是巴西“精英部队”的一部分。

据报道，奥利维拉称，巴西的联邦公务员中，67.2%的人在巴西10%最富裕人口的范围内；在州公务员中有44.6%为10%最富裕人口；在市公务员中则有20.5%在10%最富裕人口范围内。

巴西地理统计研究院(IBGE)的数据显示，月收入超过4916雷亚尔就是巴西10%最为富裕的人口。“公务员是巴西精英的一部分，”奥利维拉在参加众议院关于讨论公务员工资的听证会上时说。

如今，巴西公务员的工资上限为每月3.37万雷亚尔，但再加上佣金和奖金，部分公务员的收入高于这个数额。因此政府提议对公务员工资上限进行更为严格的规定，并提高公务员养老金的缴纳份额，这对于政府公共开支也是一笔很大的节省。

“许多公务员在全国4%最富裕人口当中，甚至有些人为全国1%富裕人口，因为月收入在27432雷亚尔以上的公务员并不少见，”奥利维拉说。

但巴西国家典型事业常设论坛主席鲁迪内•马克斯(Rudinei Marques)则称政府的做法是在损害劳动者的权益，他称约85%的国家公务员月收入在2000雷亚尔至6000雷亚尔之间，并且这十年来公务员的收入已经屡次被削减。