2017-12-21 中国新闻网

中新社多伦多12月20日电 (记者 余瑞冬)加拿大联邦利益冲突和道德操守专员当地时间20日在渥太华公布针对加拿大总理贾斯廷·特鲁多的一项调查报告，认定特鲁多约一年之前搭乘富豪阿迦汗(Aga Khan)家族的私人直升机前往其私人岛屿度假之举，违反了加联邦《利益冲突法》的规定。特鲁多当天对此向公众作出道歉。这也是加拿大首次有总理被认定触犯2006年颁行的《利益冲突法》。

加拿大总理特鲁多。中新社记者 盛佳鹏 摄

利益冲突和道德操守专员玛丽·道森公布的长达70多页的调查报告显示，特鲁多及其家人曾于2016年12月26日至2017年1月4日赴阿迦汗位于巴哈马的私人岛屿度假。此外，特鲁多及家人曾于2014年12月到岛上度假。其妻苏菲与孩子和朋友还曾于2016年3月接受赴岛度假。上述假期被认定为属于利益冲突情形的“礼物”。

今年1月，特鲁多度假之事被曝光后，利益冲突和道德操守专员开始介入调查。报告认为，虽然特鲁多并未在行程中谈及联邦政府事务，但上述行程仍可能影响阿迦汗家族的利益。而阿迦汗旗下的基金会是在官方登记注册的游说机构。

报告认为，2016年5月联邦政府讨论向阿迦汗家族的非政府组织拨款时，特鲁多没有回避，以及其搭乘私人直升机等行为，均构成利益冲突。但报告亦指，没有证据显示特鲁多参与了与阿迦汗及其机构有关的任何众议院辩论及投票。报告还认为，特鲁多与阿迦汗在《利益冲突法》的意义上不能被定性为朋友。这一报告并没有提出对特鲁多进行任何处罚。

特鲁多当天在国会回应说，自己对此承担全部责任，并就此向公众致歉。他说，对于自己没有采取预防措施以确保不产生利益冲突而感到后悔。他表示，今后与家人度假时会留意与利益冲突和道德操守专员沟通，以确保不违反规定。

现已80岁的宗教精神领袖、富翁阿迦汗四世是贾斯廷·特鲁多之父皮埃尔·特鲁多的好友。(完)