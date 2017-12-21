2017-12-21 中国新闻网

视频：华府观察：美众院通过共和党税改法案来源：上海东方高清

中新网12月21日电 据外媒报道，美国总统特朗普尚未签署将下调企业税率的税改法案，但几家美国大企业20日已经相继宣布打算拿出一小部分由税改带来的“意外之财”，作为特别奖金发放给员工。

据报道，美国电话电报公司和康卡斯特表示，一旦特朗普在税改法案上签字使之正式成为法律，这两家公司将向大部分美国员工发放每人1000美元的特别奖金。这两家公司的美国员工人数合计超过30万。富国银行和五三银行宣布，将把各自的最低时薪提高至15美元。

就在这些公司宣布“加薪”消息几小时前，美国国会众议院就税改法案进行了最终投票。根据这项法案，美国企业所得税税率将从目前的35%下调至21%，并进行其他一系列改革措施，这些税改举措将在未来十年总计减税1.5万亿美元。美国参议院已经在前一天投票通过了该税改法案。预计特朗普将签署该法案，但时间可能要等到明年1月初。

资料图：美国电话电报公司标志(图片来源：路透社)

据预计，包括电信公司和银行在内的一些美国企业将从此次税改中获得巨大提振，因为这些企业的大部分业务在美国国内，它们支付的实际税率高于在海外拥有知识产权或开展业务的互联网公司或制药公司。

康卡斯特在宣布将向员工发放特别奖金的消息中提及了相关原因，其中包括此次降税和美国联邦通讯委员会最近废除网络中立性法规的裁决。

美国电话电报公司20日表示，该公司将向超过20万名工会和非工会雇员以及一线经理人发放特别奖金。

预计税负将明显减少的波音公司当天表示，将把节省的3亿美元资金用于员工相关活动，这些资金将平均分配于培训、设施升级和支持慈善配捐计划。

富国银行计划将最低时薪从13.50美元提高至15美元，这将影响到3.6万名员工。而五三银行除了上调3000名员工的最低薪资外，还将向1.8万名雇员中的逾1.35万人一次性发放1000美元奖金。

五三银行首席财务长在月初时表示，预计该行的实际税率将从26%或27%下降至12.5%或13.5%。他还估计，该行将获得2.4亿至2.65亿美元的净利得。当时他还预计，该行的大部分税项收益将计入公司利润。五三银行20日表示，加薪方面的支出将达2360万美元。